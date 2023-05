Is deze Bugatti Chiron Sport een koopje?

Door: BV

Niet meer, niet minder, 500 stuks zullen er geproduceerd worden en daarvan heeft Bugatti er inmiddels al een groot deel afgeleverd. Voor een nieuwe Bugatti Chiron Sport (die wat lichter en stijver is dan de gewone Chiron) betaal je makkelijk drie miljoen euro en wie had gehoopt op een tweedehands exemplaar voor een fractie van die prijs, komt bedrogen uit. Meer dan vijf jaar na zijn introductie ligt de prijs van een gebruikte Chiron Sport nauwelijks lager dan de nieuwprijs.

Prijs onder marktwaarde

Maar er is steeds een uitzondering die regel bevestigt. In de VS wordt een Bugatti Chiron Sport een pak onder zijn marktwaarde aangeboden. Het addertje onder het gras: de ultrabolide van 1500pk heeft een brandje doorstaan…

Brandschade

Op de Amerikaanse veilingsite Copart vinden we een rood met zwarte Bugatti Chiron Sport, gebouwd in 2019, met slechts 3500 kilometer (2175 mijl) op de teller en met … nog niet herstelde brandschade. Vermoedelijk is die het gevolg is van brandstichting. Maar gelukkig werden de vlammen gedoofd voordat de 1500pk-er volledig uitbrandde.

Hoe erg is het?

Op het eerste gezicht lijkt de schade niet zo groot. De voorvleugel aan de bestuurderszijde is het ergst getroffen, maar ook de motorkap, de A-stijl en de bestuurdersdeur dragen overduidelijk de gevolgen van de brand. Eén koplamp is gedeeltelijk gesmolten door de enorme hitte en bovendien zijn de banden en de zijruit beschadigd én de bestuurderszetel is gescheurd.

Koopje?

Aangezien dit een Bugatti is, zullen de reparatiekosten gigantisch aandikken. Maar als je bedenkt dat een tweedehands exemplaar nog steeds bijna drie miljoen euro kost, zou een het best weleens de moeite kunnen lonen om hem te laten herstellen. Zeker als je weet dat de motor, een machtige 8-liter W16 onbeschadigd is en volgens de beschrijving op site is de Chiron zelfs rijklaar.

Op dit eigenste moment staat het hoogste bod op 346.000 dollar, omgerekend dus iets minder dan 300.000 euro. Die prijs zal beslist nog de hoogte ingaan naarmate de veiling vordert, maar zelfs al zou de herstelling meer dan 500.000 euro kosten, dan nog zou het best een slimme investering zijn.

Beeld: Copart