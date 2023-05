Batterij opgeladen in minder dan 5 minuten, een Chinese belofte

Door: VG

Een vaak terugkerend argument tegen elektrische auto’s is hun lange laadtijd. Momenteel duurt het gemiddeld 20 tot 30 minuten om 80% van de batterij op te laden en dan nog eens als er een snellaadstation wordt gebruikt. Nu is er echter een Chinees bedrijf dat beweert dat het die laadtijd kan reduceren tot minder dan vijf minuten.

80% capaciteit na 4 min 40 sec

Desten, zo heten ze, heeft zopas zijn nieuwste generatie accu’s voorgesteld die ultrasnel opladen (tot 80% van de capaciteit) in vier minuten en veertig seconden mogelijk maakt. De prototypebatterij zou een oplaadvermogen tot 900 kW hebben, wat drie keer meer is dan de meeste huidige auto's.

3.000 laadcycli

Het bedrijf beweert bovendien dat de nieuwe batterij ook een langere levensduur heeft. Volgens hun tests zou ze zelfs na meer dan 3.000 laadcycli, wat neerkomt op ongeveer 1,5 miljoen kilometer, 80% van haar oorspronkelijke capaciteit behouden.

Volgens de specificaties hebben de batterijen een capaciteit van 19 Ah. Wat het gewicht betreft, zou een 75 kWh batterij ongeveer 468 kg wegen, zonder de kabels, elektronica en modules.

De Chinezen vertellen er ons echter niet bij uit welke componenten de batterij bestaat, noch hoe zij tot dergelijke cijfers komen. Wat zij wel garanderen is dat de batterij niet met vloeistof gekoeld hoeft te worden, wat betekent dat zij relatief eenvoudig en dus minder duur is. Bovendien wordt de batterij, zelfs tijdens een snellaadbeurt, nooit warmer dan 15°C en dat is de reden waarom deze accu het UN38.3 veiligheidscertificaat heeft gekregen.

Een primeur voor de Piëch GT

De gelukkige die als eerste deze ultrasnelle batterij mag installeren is de Piëch GT, waarvan de batterij een capaciteit heeft van 75 kWh en een actieradius van bijna 500 km (WLTP).