Dit zijn de vaakst gestolen auto’s

Autodieven hebben in 2020 aanzienlijk minder, maar naar verhouding duurdere auto's gestolen. Dat is de conclusie die de Duitse Verzekeringsbond (GDV) trekt op basis van hun cijfers. Let wel de bond heeft enkel de auto’s van klanten met een omniumverzekering doorgelicht. Wat ons een enigszins vertekend beeld oplevert, maar een indicatie hebben we alvast wel. SUV's blijven de favoriete prooi van dieven. Zo vinden we maar liefst 7 SUV’s terug bij de elf meest gestolen modellen.