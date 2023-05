300 bestuurders per dag beboet voor gsm achter het stuur

Door: RVDB

Mobiele telefoons blijven een grote risicofactor in het verkeer. Eén op de vier Belgische bestuurders stuurt of leest berichten tijdens het rijden. Dat is uiteraard vragen om ongevallen.

“Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.” Al sinds 1 juli 2000 staat deze regel in de wegcode. Na ruim twintig jaar zou je denken dat de meeste bestuurders de gevaren nu wel kennen. De praktijk is anders, zo zie je dagelijks op de weg en wordt ook bevestigd door verkeersinstituut Vias.

Volgens een enquête van de Fondation Vinci in elf Europese landen geeft één op de vier Belgische bestuurders toe weleens een sms of e-mail te lezen of te versturen tijdens het rijden. Eén op de zes belt nog zonder handenvrije kit, hoewel een Bluetooth-oplossing tegenwoordig vaak standaard voorzien is. Een minderheid (6%) vindt het ook geen probleem om onderweg video’s te bekijken.

Meer boetes ondanks corona

Vorig jaar werden in België 107.686 bestuurders geverbaliseerd voor gsm-gebruik achter het stuur. Dat zijn er dus bijna 300 per dag. Het is het hoogste aantal sinds 2016, hoewel er door de coronatoestand minder politiecontroles waren. Al waren er nog slechtere tijden. Een rechtstreeks gevolg van deze gevaarlijke gewoonte is dat één op de tien bestuurders al een ongeval of – volgens de ietwat vreemde omschrijving van Vias – “een bijna-ongeval” had door gsm-gebruik.

Volgens Vias resulteert gsm-gebruik op de Belgische wegen jaarlijks in 50 doden en 4.500 gewonden. Een nummer ingeven met de gsm in de hand zou het risico op een ongeval twaalf keer verhogen. Iets opzoeken (bijvoorbeeld op internet) verhoogt de kans met factor drie. Een bericht schrijven, lezen of versturen met de gsm in de hand veroorzaakt zes keer meer gevaar.

Nina Derwael als uithangbord

De komende weken verschijnt op radio en televisie een spot met Olympisch kampioene Nina Derwael. De turnster is het gezicht van de nieuwe campagne van Vias en Baloise Insurance: Wagen in, gsm uit. Tijdens een oefening aan de brug met ongelijke leggers krijgt ze een telefoontje van een vriendin. De gevolgen laten zich raden.