Volkswagen-baas maakt slechte reclame voor eigen diesels

Door: RVDB

Volkswagen en diesels, het is de jongste jaren een moeilijke combinatie. In een bericht op netwerksite LinkedIn duwt CEO Herbert Diess zijn TDI’s nu zelfs nog wat meer in de verdrukking door te stellen dat ze duurder zijn dan de elektrische tegenhangers.

Het is geen geheim dat Herbert Diess fan is van de elektrische auto (en dan vooral de Volkswagen ID-familie natuurlijk). Dat blijkt eens te meer in een bericht op LinkedIn waarin hij een kostenvergelijking toont. De CEO is niet zelf aan het rekenen gegaan, maar citeert een tabel van het Duitse automagazine AutoZeitung. Hierin wordt de Volkswagen Tiguan 2.0 TDI vergeleken met de ID.4, de Skoda Kodiaq 2.0 TDI met de Enyaq iV en de Audi Q5 40 TDI met de Q4 50 e-tron. Diesel versus elektrisch dus.

“ Diess promoot elektrische modellen … maar niet als ze op waterstof rijden ”

“Rijden met een auto met verbrandingsmotor kost tot 50 procent meer met dan een elektrische auto!”, verkondigt de CEO van Volkswagen. “Een Volkswagen Tiguan kost 30 procent meer per kilometer dan een ID.4. Een kilometer in de Audi Q5 kost ongeveer 40 procent meer vergeleken met de Q4 e-tron. En rijden met een Skoda Kodiaq is 50 procent duurder per kilometer in vergelijking met de Enyaq iV.” Een belangrijke kanttekening die we hierbij moeten maken, is dat de Duitse overheid forse premies geeft wanneer je een elektrische wagen koopt. Je kunt de vergelijking dus niet zomaar toepassen op België.

It’s time to switch

Het besluit van Herbert Diess is duidelijk: “Het is tijd om over te schakelen.” Wellicht wil hij de verkoop van de elektrische modellen een duwtje in de rug geven, kwestie van eind dit jaar zeker geen boetes te krijgen van Europa wegens een te hoge CO2-uitstoot van de vloot. Wereldwijd heeft de Volkswagen-groep trouwens 293.100 elektrische auto’s geleverd in de eerste negen maanden van dit jaar (+138 procent tegenover dezelfde periode in 2020). De Volkswagen ID.4 (72.700 stuks), Volkswagen ID.3 (52.700) en Audi e-tron (36.100 stuks, inclusief Sportback) zijn de populairste e-modellen binnen de groep.

“Waterstof geen oplossing”

Herbert Diess promoot dus de elektrische modellen … maar niet als ze op waterstof rijden. Eerder dit jaar liet Diess zich negatief uit over waterstofauto’s, deze keer op Twitter. “Het is bewezen dat de waterstofauto geen oplossing is voor het klimaatprobleem. In het verkeer heeft elektrificatie zich doorgezet. Schijndebatten hierover zijn pure tijdverspilling”, klonk het scherp. Je kunt het ermee eens zijn of niet, maar Diess neemt in ieder geval geen blad voor de mond en dat kan niet van elke CEO gezegd worden.