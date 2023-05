Dit moet je weten over de nieuwe Range Rover

Door: BV

De Range Rover mag je zowat de uitvinder van het luxe-SUV-segment noemen. In die klasse is het ook de bekendste auto. Daarom alleen is een nieuw model belangrijk.

Stijlevolutie

Een auto die zo herkenbaar is als een Range Rover opnieuw ontwerpen is een moeilijke klus. De Britten kozen dan ook voor een evolutie van het huidige design. Het model wordt wel wat groter (in de lengte komt er 5cm bij), maar zowel z’n lijnen als z’n proporties blijven herkenbaar. De grootste stilistische aanpassing gebeurde achteraan, waar de achterlichten worden weggestopt in een zwarte band. De wielbasis werd 75mm groter dan voorheen en er komt ook nu weer een lange versie die nog eens 20cm ruimte extra tussen beide assen parkeert.

BMW-motoren

De jongste generatie van het model is gebaseerd op een nieuwe structuur (MLA). Daarin worden naar keuze benzine- en dieselmotoren, milde hybrides en stekkerhybrides (nu met 80km echt elektrisch rijbereik zegt Land Rover) aangeboden. Een elektrische versie stond in de sterren geschreven, maar die materialiseert nu nog niet. Pas in 2024 komt die erbij. Een jaar na de introductie van extra krachtige SVR-versies. In het lanceeraanbod begint het gamma van een bijna 300pk sterke drieliter diesel en loopt het tot een naar 523pk gekittelde versie van de bij BMW aangekochte 4,4l V8 met twee turbo’s. Die zal ondanks z’n afmetingen en gewicht in staat om in 4,4 tellen naar 100km/u te accelereren.

Slim chassis

Je kan dezer dagen geen nieuwe auto introduceren zonder er een flinke dosis technologie bovenop te gooien. Land Rover doet dat door onder meer achterwielbesturing toe te voegen. Een luchtophanging met adaptieve dempers was er al, maar dankzij een 48V elektrisch systeem kan die auto nu ook actief rolneigingen in de bochten tegengaan. Met gegevens uit het navigatiesysteem bereidt de auto zich voor op bochten. Een doorwaadbare diepte van 90cm, grote veerwegen, een instelbare bodemvrijheid en slimme terreintechnologie zorgen ervoor dat hij net zo capabel zou moeten zijn als de nieuwe geïnterpreteerde Land Rover Defender. De laatste zin van dit artikel verklaart waarom eigenlijk niemand zo gek is om ook echt te gaan terreinploeteren met z’n Range.

Met drie zitrijen en 4, 5 of 7 zitplaatsen

In het interieur wordt, eveneens zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is, wat gretiger gestrooid met schermen en snufjes. Tegen de het dashboard kleeft nu een gebogen aanraakgevoelig scherm. En achteraan kan je ook 11,4” touchscreens krijgen. Er zijn teveel uitrustingsmogelijkheden om ze allemaal te vermelden - dat is trouwens de job van de verkoper. Maar we stippen wel even aan dat je nu bijvoorbeeld actieve geluidsonderdrukking kan krijgen (de luidspreker daarvoor zit in de hoofdsteun). Er kan voortaan niet alleen gekozen worden tussen een normale achterbank of een luxueuze versie met 2 comfortabele zetels achteraan, maar er is nu ook een derde zitrij.

Hoeveel kost de nieuwe Range Rover?

De nieuwe Range Rover is meteen te bestellen, maar de eerste exemplaren worden pas volgend jaar geleverd. De vanafprijs ging ook weer flink de hoogte in: hij is er nu vanaf 123.800 euro.