Nieuwe Mercedes SL gooit stalen plooidak overboord

Door: RVDB

Een nieuwe Mercedes SL, dat is altijd iets bijzonders. Deze nieuwe generatie keert terug naar de klassieke softtop. Ook opmerkelijk: de SL krijgt standaard een (weliswaar kleine) achterbank.

Bijna zeventig jaar staat de Mercedes SL synoniem voor een sportieve en lichte auto. De laatste twee generaties voegden echter aardig wat gewicht toe door hun stalen plooidak. Mercedes stapt ervan af en geeft de nieuwe SL weer een stoffen dak. Resultaat: een 21 kilogram lichter dak, een lager zwaartepunt en (al is dat subjectief natuurlijk) een eleganter design.

De kap is leverbaar in drie verschillende kleuren. Openen en sluiten duurt ongeveer 15 seconden en kan al rijdend tot een snelheid van 60 km/u. De softtop wordt bediend via het schakelpaneel in de middenconsole of via het aanraakscherm, waarop een animatie de voortgang van het volautomatische proces toont.

Achterbank(je)

Anders dan in de vorige SL (maar niet voor het eerst in de SL-geschiedenis) is er deze keer een achterbank mogelijk. Die is standaard. Kwestie van de Porsche 911 Cabrio nog wat beter te kunnen beconcurreren, wellicht. De zevende generatie van de SL is dus een 2+2-zitter waardoor hij meer ruimte en functionaliteit biedt. Leuk voor de kinderen, maar niet voor volwassenen want de achterste zitjes zijn alleen geschikt voor personen tot 1,50 meter.

Meesturende achterwielen

Voor het eerst in zijn geschiedenis is de SL standaard uitgerust met een meesturende achteras, een snufje dat Mercedes ook al in de nieuwe C-Klasse en S-Klasse monteerde. Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen in de tegengestelde richting (tot 100 km/u) of in dezelfde richting (sneller dan 100 km/u) als de voorwielen. Dit maakt zowel een wendbaar als een stabiel rijgedrag mogelijk. Nog een primeur voor een SL is de vierwielaandrijving, die de kracht variabel verdeelt over de voor- en achterwielen.

V8-motor

De nieuwe SL komt in de praktijk twee modellen aflossen: de vorige SL en de AMG GT Roadster. Mercedes vertrok van een volledig wit blad, want alle koetswerkonderdelen zijn nieuw. Onder de lange motorkap start de Mercedes-AMG SL met twee versies (SL 55 en SL 63) van de 4.0 V8-biturbobenzine (met respectievelijk 476 pk of 585 pk). In een latere fase belooft Mercedes ook een hybride aandrijving, maar op meer details hierover is het nog wachten.