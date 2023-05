Opgefriste MG ZS EV rijdt verder

Door: BV

MG biedt de ZS EV in Europa aan sinds de herfst van 2019. Dat model krijgt een opfrisbeurt met meer technologie, een aangepast design en - bovenal - een groter rijbereik.

De ZS EV arriveerde in Europa in een louter elektrische variant. In thuisland China staat de auto echter ook met conventionele aandrijfcombinatie in de catalogus onder merknaam Roewe (een verbastering van ‘Rover’). Het eerste jaar wist het elektrische model in Europa 15.000 klanten te bekoren. De SUV-met-stekker deed het vooral goed in Engeland, Noorwegen, Zweden, Nederland en Frankrijk.

Vernieuwd uiterlijk

Nu het uiterlijk wordt bijgespijkerd, kiest MG voor een meer uitgesproken EV-look. Dat wil zeggen dat de voorzijde nu geen zichtbare grille meer heeft. Daarnaast is er een nieuw ontworpen laadpoort en zijn er voor- en achteraan nieuw ontworpen LED lichten.

Aan de binnenzijde moet de ZS EV overtuigen met snufjes als een 7” digitaal instrumentarium en een draadloze oplaadfunctie voor een smartphone. Andere nieuwe kenmerken zijn een centrale armsteun voor de achterbank, getint glas en klimaatregeling met verluchtingsmonden achteraan.

Grotere batterij

Tot op heden stond de MG ZS EV in de catalogus met een accu van 44,5kWh voor een opgegeven rijbereik van 263km. Die verdwijnt. Je zal nu minstens over 320km WLTP-actieradius beschikken met een accu van 50,3kWh. Belangrijker is echter de komst van een Long Range-uitvoering met een 70kWh-accu onder de vloer. Daarvoor belooft de fabrikant een actieradius van 440km (WLTP). Voor de aandrijving tekent een 177pk en 280Nm sterke elektromotor waarmee de 4,2m lange crossover zich naar 100km/u rept in 8,6 seconden. De versie met kleinere accu is precies even snel want die zet 156 paarden in beweging.

Niet alleen de accu, maar ook de boordlader is opgewaardeerd. De Lang Range-versie krijgt een 11kW 3-fase lader waarmee je de batterij in 40 minuten van 5 naar 8°% kan tappen. De versie met kleinere accu behoudt de 6,6kW-lader van de huidige versie.

Scherpe prijs

Net als bij de huidige MG ZS EV wil de invoerder met een scherpe prijs en rijkelijke uitrusting blijven uitpakken. Het model wordt leverbaar vanaf 31.985 euro.