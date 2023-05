Bosch investeert 400 miljoen om chiptekort autosector op te vangen

Door: BV

Bosch investeert volgend jaar 400 miljoen euro in drie productielocaties voor halfgeleiders. Het gros van de centen wordt geïnjecteerd in een fabriek in het Duitse Dresden die pas in juni van dit jaar in gebruik werd genomen.

Wereldwijd tekort aan halfgeleiders nekt auto-industrie

“De vraag naar chips blijft razendsnel toenemen” zegt Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de raad van bestuur bij Bosch. “Daarom breiden we de productie van halfgeleiders systematisch uit”. Bosch probeert op die manier in te spelen op het nijpende tekort aan chips in de auto-industrie.

De Duitse onderdelenfabrikant wil de productie niet alleen in Dresden, maar ook in het Dutise Reutlingen sneller dan gepland uitbreiden. In Maleisië, in Penang om precies te zijn, komt bovendien een nieuw centrum om chips te ontwikkelen en te testen. Vanaf 2023 wil Bosch daar 400 medewerkers tewerk stellen in een instelling die cleanrooms, kantoren, opleidingsruimten en ontwikkelingsfaciliteiten omvat.

Tekort zou nog tot 2023 kunnen aanhouden

De autosector is bijzonder zwaar getroffen door een wereldwijd chiptekort (hoe dat komt, lees je hier). Dat zorgt bij veel automerken voor fors langere levertermijnen. Volgens sommige schattingen zou het tekort aan halfgeleiders de auto-industrie dit jaar alleen ruim 150 miljard euro kunnen kosten. De tekorten zullen nog tot een eind in 2022 aanhouden. Er zijn zelfs automerken die denken dat de toestand pas in 2023 zou kunnen normaliseren. In nieuwe auto’s zitten soms wel duizenden chips.