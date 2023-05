Gemeente Bonheiden opent jacht op automobilisten met 22 trajectcontroles

Door: RVDB

Rijden in Bonheiden is blijkbaar extreem gevaarlijk en veel onveiliger dan in de rest van Vlaanderen. Of hoe verklaar je anders dat deze gemeente beslist om maar liefst 22 trajectcontroles te plaatsen? Een privépartner moet het technisch regelen en profiteert mee van de inkomsten.

Vanaf juni 2022 wil de gemeente Bonheiden (nabij Mechelen) in totaal 22 trajectcontroles realiseren, een operatie die twee jaar duurt. Het opmerkelijke plan werd woensdag goedgekeurd op de gemeenteraad. Waarom opmerkelijk? Niet alleen door het hoge aantal trajectcontroles voor zo’n kleine gemeente (29,27 km²).

Bonheiden gaat namelijk een samenwerking aan met een privépartner, meer bepaald TaaS (Trajectcontrole-as-a-Service). Dat is een consortium van drie bedrijven (Trafiroad, Macq Mobility en Intouch). Zij zorgen voor de installatie en het onderhoud van de trajectcontroles. ANPR-camera’s registreren de nummerplaat van de auto tussen twee locaties om zo de gemiddelde snelheid te kennen. De gemeente betaalt niets en de opbrengsten worden verdeeld.

24 euro per boete

De tsunami van trajectcontroles in Bonheiden is een rechtstreeks gevolg van een nieuw decreet dat sinds 1 februari 2021 van toepassing is en dat trots werd voorgesteld door minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (allebei Open Vld). Hierdoor krijgen lokale besturen in Vlaanderen de mogelijkheid om zelf GAS-boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen (maximaal 20 km/u) in de zones 30 en 50. Die inkomsten gaan niet naar het federale boetefonds maar naar de gemeentekas. In de situatie van Bonheiden incasseert ook de privépartner een aardig bedrag: 24 euro per gesnapte automobilist.

Oneerlijk

In het VTM Nieuws wees advocaat Yves Mertens, gespecialiseerd in verkeersrecht, op een belangrijke juridische ongelijkheid. Wil je zo’n GAS-boete in Bonheiden aanvechten, dan kost je dat meer geld. “Wanneer je als burger bijvoorbeeld in Mechelen wordt vervolgd door de politierechtbank voor eenzelfde soort snelheidsovertreding, dan betaalt je rechtsbijstandsverzekeraar jouw advocaat. Wanneer het in Bonheiden zou gebeuren, dan gaat het om een GAS-boete en voorziet de rechtsbijstand meestal een uitsluiting. Geen advocaat dus op hun kosten. Je moet het zelf maar uitvechten.”

“Het gaat om veiligheid”

Volgens het lokale bestuur is het hen zeker niet alleen om het geld te doen. “We hebben berekend dat we door deze maatregel een aanzienlijke meerinkomst kunnen realiseren. Maar het gaat vooral om de verkeersveiligheid. Die zal drastisch verbeteren”, zegt schepen van Mobiliteit en Gezonde Lucht Bart Vanmarcke (Open Vld) in Het Nieuwsblad. In het centrum van Bonheiden komt er overigens ook een zone 30, zodat automobilisten nog aandachtiger moeten zijn om niet beboet te worden.

Om je een idee te geven hoeveel boetes de Bonheidenaren en andere passanten de komende jaren mogen verwachten: de prijs voor de installatie van de 22 trajectcontroles wordt geschat op ruim 4 miljoen euro. Het spreekt voor zich dat de privépartner dit zal willen terugverdienen op de kap van onoplettende automobilisten die sneller rijden dan toegelaten in de zones 30 en 50. 16 trajectcontroles komen in een zone 30, 6 in een zone 50.