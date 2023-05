Bloedbad in autosector duurt voort: cijfers van oktober

Door: BV

De autosector blijft het in post-coronatijden flink moeilijk hebben. Volgens vakorganisatie Febiac is dat nu niet louter nog te wijten aan de gevolgen van de coronacrisis. De leveringen van nieuwe auto’s zijn fors verstoord door een tekort aan halfgeleiders (chips). Hier lees je hoe dat is ontstaan.

In oktober werden in ons land hooguit 25.075 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dat cijfer is nog eens 35,3 procent lager dan dat van oktober 2020. Ten aanzien van 2019 - voor het uitbreken van de COVID-19-pandemie - boert de markt zelfs 41,1 procent achteruit. Dat is niet alleen slecht nieuws voor wie in de sector werkt, maar ook voor de overheid die zo miljarden belastinginkomen misloopt.

Dit zijn de populairste automerken van oktober 2021

In de ganse top 10 is er maar één automerk dat een (bescheiden) vooruitgang boekt ten aanzien van een jaar geleden. Toyota weet iets meer dan 5% extra auto’s af te zetten. De Japanners hadden grotere chipvoorraden dan de andere merken in de autosector, maar ook daar dienen tekorten zich stilaan aan. Bovenaan de tabellen vinden we nog steeds BMW terug. Dat boert weliswaar bijna 14% achteruit, maar het wist nog steeds 2.627 auto’s uit te laten leveren. De andere merken in de top 5 (Mercedes (2.121), Renault (1.978), Volkswagen (1.859) en Peugeot (1.843)) geven allemaal meer dan een derde prijs. De top 38 hebben we zoals steeds op onze facebookpagina gepost.

Bestelwagens, vrachtwagens en motorfietsen

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen is de terugval minder uitgesproken dan bij de personenwagens. Er werden 16,3% minder bestelwagens ingeschreven dan in oktober 2020, maar de markt blijft nog licht in de plus staan. Positieve jaarcijfers zijn er ook nog bij de vrachtwagens ondanks een terugval van meer dan 20% afgelopen maand.

Bij de motorfietsen viel er een maandelijkse stijging te noteren van 3,9%. En ook over de erste tien maanden van het jaar vertoont de markt er een licht positieve tendens. Het aantal nieuw ingeschreven tweewielers ligt nu 1,3% boven de cijfers van de eerste 10 maanden van 2020.