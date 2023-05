Audi A8 krijgt frisser uiterlijk, meer technologie

Door: BV

In 2024 wordt de opvolger van de huidige A8 - het vlaggenschip van Audi - helemaal elektrisch. Die mag dan een robbertje gaan uitvechten met de Mercedes EQS. Maar voor het zover is: eerst nog eens een opfrisbeurt. Misschien wel de laatste voor een brandstofaangedreven topmodel van Audi.

Meer bling voor opgefriste Audi A8

De designers hullen de A8 nog even in een extra laagje bling. Dat onderlijnt mooi dat het welslagen van dergelijke modellen voor een groot deel afhankelijk is van de verkoopscijfers op andere markten dan de Europese, waar de consument toch nog altijd een meer ingetogen stijl prefereert. Het is vooral een nieuwe grille die in het oog springt, maar er zijn ook grotere luchtinlaten die door chroom gekaderd worden. Vooraan hebben de matrix-ledkoplampen meer pixels en achteraan is er voor de Oled-eenheden een nieuw design. Ze hebben ook een opstartanimatie, kwestie van ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk omstaanders je opmerken.

Aan de binnenkant moet je je tevreden stellen met wat nieuwe aankledingsmogelijkheden, een nieuwere versie van het infotainmentsysteem van het merk en een geluidsinstallatie die voortaan tot 23 luidsprekers telt.

Benzine, diesel en stekkerhybride



Het motorenpalet van de opgefriste A8 bestaat uit een 3-liter TDI turbodiesel en een reeks zes- en achtcilinders die op benzine draaien. Die hebben een inhoud van 3 (zescilinders) of 4 liter (achtcilinder). De vermogens gaan van 340 tot 460pk voor de normale versies, terwijl er ook een S8 in de catalogus komt waarvan de V8 met twee turbo’s tot 570pk en 800Nm werd gekitteld. Die gaat naar 100 in minder dan 4 seconden en heeft niet alleen integraalaandrijving, maar ook een actieve ophanging, een differentieel en vierwielbesturing. Een stekkerhybride - inmiddels verplichte kost - vervoegt binnenkort het aanbod.

Nog voor het jaareinde start de verkoop van de vernieuwde A8. Reken op een vanafprijs van zo’n 100.000 euro.