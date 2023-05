ID.4 met streken: Volkswagen introduceert ID.5

Door: BV

Volkswagen parkeert vanaf heden een derde model in z’n geheel elektrische ID-gamma. Na de ID.3 en ID.4 is het nu beurt aan de ID.5.

Nog maar eens hetzelfde

De ID.5 mag je gerust zien als de evenknie voor de Skoda Enyaq Coupé iV of de Audi Q4 e-tron Sportback. Het gaat om een crossover met een coupé-achtige daklijn, in dit geval geënt op de VW ID.4, maar technisch quasi identiek aan alle hiervoor opgesomde modellen.

Op de meer aflopende daklijn na, etaleert deze nieuweling niet zoveel verschillen met de reeds gekende elektrische crossover van VW. Aangepaste bumperschilden en een geïntegreerde (en functionele) koffervleugel zijn op dat vlak al de voornaamste wapenfeiten.

Aan de binnenzijde zijn er zo mogelijk nog minder ingrepen. Het interieur is eigenlijk identiek aan dat van de ID.5. In de koffer is plaats voor 549l bagage en met de achterbank neergeklapt wordt dat 1.561l - een andere waarde dan bij de ID.4 die een meer verticaal opgestelde achterruit heeft.

Rijbereik nieuwe VW ID.5

Terwijl de ID.4 een tijdje moest wachten op een vierwielaangedreven GTX-variant, pakt deze ID.5 daar meteen mee uit. Die zet twee elektromotoren (één bij elke as) in voor een totaal vermogen van net geen 300pk. Daarmee haalt de bepaald niet vederlichte crossover een begrensde topsnelheid van 180km/u en kan hij in 6,3 seconden naar 100km/u snellen. De rest van het ID.4-aanbod wordt eveneens gespiegeld met vermogensversies met 177 en 204pk. Alle ID.5-varianten krijgen de 77kWh-accu onder de vloer voor een rijbereik tussen 480 en 520km (afhankelijk van de versie).

Tijdens het eerste kwartaal van 2022 start de verkoop in Europa.