Speciaal voor Europa: Aygo X is stads-crossover van Toyota

Door: BV

De Toyota Aygo zwaait af. Het kleine stadsautootje is aan het eind van z’n Latijn. De eerste generatie werd in 2005 gelanceerd en de tweede editie verscheen in 2013. Hij was telkens het resultaat van een samenwerking met PSA, wat betekende dat hij met minimale wijzigingen ook als Peugeot 108 en Citroën C1 te koop was. Maar de Fransen zien geen toekomst meer in goedkope, betaalbare auto’s. Ze wijzen daarvoor met de vinger naar de almaar strengere CO2-wetgeving en eigen op vlak van veiligheid en technologie. Toyota maakt wél een kleintje voor Europa. De nieuwe Aygo krijgt er een ‘X’ (Cross uitgesproken) en profileert zich voortaan als een hoogpoter. Dat is immers de mode.

Ontwikkeld in België

De Europese hoofdzetel van de Japanse motorgigant is gevestigd in Zaventem en daar werd ook de ontwikkeling van deze derde Aygo-generatie bestierd. Zich moeien met design en homologatie doen ze daar al langer, maar de ontwikkeling van een auto leiden vanaf nul, dat was toch voor het eerst. Zo’n 400 ingenieurs ontwikkelden het model in een recordtijd van 34 maanden.

Nieuwe Toyota Aygo X is groter dan eerste Yaris

Dat de Aygo X groter is, was hij aan z’n concept verplicht. Hij is 5cm hoger dan voorheen. Maar hij groeit ook in alle andere richtingen. Een wielbasis die 9cm toenam moet wat meer binnenruimte garanderen, terwijl de breedte 12,4cm toenam en de lengte met 23,5cm groeide. Met een lengte, breedte en hoogte van respectievelijk 3,7m, 1,74m en 1,51m is hij nu langer, breder en hoger dan de eerste generatie van de Toyota Yaris. De bagagecapaciteit zwelt ook fors ten aanzien van z’n voorganger. 231 liter lijkt bescheiden, maar het is 60 liter meer dan bij de uittredende Aygo.

Aygo X met stoffen schuifdak

Toyota opteerde voor een opvallend lijnenspel, waarbij met name het gewaagde gebruik van contrastkleuren opvalt. Auto’s met een anderskleurig dak zijn tegenwoordig schering en inslag, maar in dit geval wordt ook de hele achterzijde meegenomen. Een stoffen schuifdak wordt optioneel leverbaar en daarmee heeft het model als crossover ook weer een primeur te pakken.

Onder de kap

De Aygo X is gebaseerd op het GA-B-onderstel van de constructeur. Dat kennen we al van de Yaris en Yaris Cross. Onder de kap zit altijd een 1-liter driecilinder met 72pk en 93Nm. Om de prijs onder controle te houden ziet het merk af van elektrische ondersteuning. Toyota maakt zich echter sterk dat de Aygo in de praktijk net zo zuinig is als kleine autootjes die die snufjes wel hebben, onder meer dankzij een sterk geoptimaliseerde weerstand en een bescheiden gewicht van 940kg. Een handgeschakelde versie komt uit op een verbruiksgemiddelde van 4,7l/100km en een CVT-automaat is op papier 2 deciliter dorstiger.





Technologie voor comfort en veiligheid

Alle versies krijgen vijf deuren. De ramen in de achterste portieren klappen net als bij de vorige editie alleen open en kunnen niet omlaag gedraaid worden. De achterbank is minimalistisch, maar vooraan doet het merk heel wat inspanningen om een Spartaanse aanblik te vermijden. Op technologisch vlak biedt de Aygo meteen Apple Carplay en Android Auto (op een 9” groot touchscreen). JBL voorziet zelfs een geluidssysteem met een subwoofer in de koffer.

Op veiligheidsvlak wordt evenmin bespaard. Zo heeft de Aygo X voetgangerdetectie, een automatische noodremassistent, een rijstrookassisten en een adaptieve cruise-controle.

Beeld: Auto55.be