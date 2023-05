Tegen rijbereikstress: “jerrycan voor EV-rijders”

Door: BV

Heel wat consumenten halen nog hun neus op voor elektrische auto’s omwille van het beperkte rijbereik en de potentiële problemen wanneer je op een cruciaal moment een onwillige laadpaal tegenkomt. Niet onterecht. ZipCharge denkt daar wat aan te kunnen doen met deze ‘Go’, dat is volgens de fabrikant een jerrycan voor wie elektrisch rijdt. Het is met andere woorden een accupakket op wieltjes.

Veel beloftes weinig gegevens

Over die powerbank voor elektrische auto’s geeft het merk opvallend weinig concrete details vrij. Maar het bedrijf heeft nog tijd, want een klantenversie is naar verwachting pas eind volgend jaar te koop. In de trolley zou voor naar schatting tussen 32 en 64km stroom zitten en het ding is klein genoeg om in de koffer van de meeste auto’s te passen. Wat het weegt en hoeveel batterijcapaciteit het heeft, wordt niet gezegd.

Tanken duurt ook weer even

Een ZipCharge Go aan boord hebben wil overigens niet zeggen dat je bij een platte batterij meteen kan doorrijden. De stroom moet eerst overgetapt worden (met alweer transferverliezen) en het duurt tussen 30 en 60 minuten eer dat proces compleet is. “Minder lang dan wachten op een takelwagen” zeggen de uitvinders.

ZipCharge legt de vinger mooi op de wonde door er in de illustraties een Honda E bij te sleuren. Ondanks een vanafprijs van 35.330 euro heeft die schattige EV van Honda een miniscuul (opgegeven) rijbereik van 220km.

Heeft de ZipCharge Go al een prijs?

Je zal de ZipCharge Go kunnen kopen, maar de prijs is nog niet vrijgegeven. Een abonnement nemen zal ook kunnen en daar communiceerde het bedrijf wél al een richtprijs over. Reken op zo’n 60 euro per maand.