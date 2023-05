Mercedes roept bijna 20.000 EQC terug voor probleem met besturing

Door: BV

Uit een onderzoek van de Duitse transportauthoriteit is gebleken dat de regeleenheid van de stuurbekrachting van de elektrische Mercedes EQC SUV onderhevig kan zijn aan waterinsijpeling. Het spreekt voor zich dat dat bij elektrische componenten niet wenselijk is. Mercedes zal getroffen exemplaren terug naar de dealer roepen voor een controle en eventuele vervanging van componenten. In het totaal zijn precies 19.253 stuks getroffen.

Terugroepacties voor Mercedes EQC

Het is niet de eerste keer dat de EQC het voorwerp uitmaakt van een terugroepactie. Mercedes moest in november 2019 al eens alle geproduceerde exemplaren terugroepen na een ongeluk. Toen bleek een bout in het voorste differentieel niet opgewassen tegen het geweld van de elektromotor. Een jaar was het weer prijs. Toen moest de kabelboom gecontroleerd worden, ook al met betrekking tot de stuurbekrachtiging. Schade kon er toen voor zorgen dat de stuurbekrachtiging defect raakte en brand was evenmin uitgesloten.

Moeizame start

De Mercedes EQC is sinds februari 2020 te koop, maar het model leek aanvankelijk slechts in beperkte mate aftrek te vinden. Er productie ging maar moeizaam van start en hoewel Mercedes net als alle andere automerken met een sterke Europese verankering miljarden pompt in de ontwikkeling van elektrische auto’s, reageert de consument vooralsnog lauw. Mercedes besloot zelfs om de EQC in tegenstelling tot eerdere berichten helemaal niet op de Amerikaanse markt aan te bieden. Daar wordt de recent voorgestelde EQS de eerste elektrische Mercedes in het aanbod.