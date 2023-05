Tegen 2020 zou elke auto een hybride zijn. Wat is er gebeurd?

Door: BV

In 2008 nodigden onderzoekers bij IBM een panel uit van 125 toplui uit de autosector. Het informaticabedrijf en dataspecialist wilde uit de mond van mensen die het konden weten, horen hoe de autosector er tegen 2020 uit zou zien. Dat is amper 12 jaar of minder dan 2 productcycli later. Auto’s worden immers gemiddeld om de 7 jaar vervangen door een nieuwe generatie.

Iedereen akkoord: het worden allemaal hybrides

De meningen van de specialisten destijds logen er niet om. De hybride zou volgens de toplui de autosector stormenderhand veroveren. De algemene consensus was dat tegen 2020 100% van de nieuwe auto’s voorzien zou zijn van hybridetechnologie. Toyota had in 2007 dubbel zoveel Priussen verkocht dan het jaar ervoor. Het marktaandeel van hybrides was in de VS op een paar jaar tijd van niks naar 2,8 procent geschoten. En dat was maar het begin, zo werd gezegd.

Die 125 ‘zieners’ waren allemaal fout. Twaalf jaar later, in 2020, was niet elke auto een hybride. Sterker nog, in de VS steeg het marktaandeel nauwelijks. Van 2,8 procent in 2008 naar 3 procent vorig jaar. Europa deed beter, maar verkocht nog altijd hoofdzakelijk niet gehybridiseerde modellen.

Het is de schuld van Toyota

Verklaren dat de hybride uiteindelijk niet aansloeg is niet moeilijk. De klant had een probleem met de kostprijs, vooral toen een piek in brandstofprijzen weer afzwakte. Maar ook Toyota, een pionier in hybride aandrijvingen, maakte de zaak niet eenvoudiger. De Japanse motorgigant patenteerde tienduizenden stukjes hybridetechnologie. Die waren alleen tegen betaling beschikbaar voor andere fabrikanten, die liever iets anders deden dan Toyota (nog) rijker maken. De pionier van de hybridetechniek werkte zo onbewust mee aan z’n ondergang. Pas enkele jaren geleden stelde Toyota het gros van z’n pantenten en octrooien vrij beschikbaar, maar toen was het te laat.

Niet de consument, maar de overheid beslist

Wie rekening houdt met een soortgelijk scenario voor de elektrische auto, “het zal zo’n vaart niet lopen”, moet rekening houden met één cruciaal verschil. De hybride werd nooit een verplichting en het was finaal de consument die besliste of de technologie z’n meerprijs kon verantwoorden. Bij de elektrische auto willen overheden die laatste overweging wegnemen. Je zal niet kunnen kiezen. Overheden allerhande, met Europa en China op kop, willen dat de elektrische auto tegen halverwege volgend decennium de ganse markt heeft overgenomen. De consument zal niet kunnen beslissen of de meerprijs (meer betaalbare elektrische auto’s worden al 10 jaar beloofd, maar voorlopig stijgt de prijs ervan alleen maar) van de elektrische auto de baten waard is.