Chinese invasie op Autosalon van Brussel 2022

Door: BV

Meer dan vijftig verschillende auto- en bestelwagenmerken zullen hun producten tentoonstellen op een sterk afgeslankt Autosalon van Brussel 2022. En daarbij zitten opvallend veel nieuwe, Chinese, namen.

Kleiner Autosalon van Brussel

Het Autosalon van Brussel in januari wordt een gevoelig kleinere uitvoering. Er zullen nog amper 6 Heizelpaleizen gevuld worden. Bij de laatste editie, in 2019, waren dat er nog 9.

Nogal wat gevestigde waarden tekenen niet present. D’Ieteren zakt niet af naar Brussel met Audi, Seat, Skoda, Volkswagen en Porsche. Volvo en Mazda sturen hun kat en Jaguar en Land-Rover zullen er evenmin te bewonderen zijn. Ze verkiezen allemaal acties in het eigen verdelernetwerk. En ook merken die er wél zijn, beperken vaak hun salonoppervlakte. Zo zal BMW een stand van amper 500 vierkante meter in de beslag nemen, maar organiseert het bedrijf tegelijk zelf een autosalon bij haar Belgische hoofdzetel in Bornem. In de plaats van die getaande aandacht van bekende autoconstructeurs komt een invasie van Chinese automerken.

1 automerk op 5 komt uit China

Meer dan 50 verschillende automerken zullen dingen naar de aandacht van de consument dingen. Die laat zich hopelijk niet afschrikken door de kleinere oppervlakte, afwezige automerken en een ticketprijs die niet zakt. Bijna 20 procent van alle tentoongestelde automerken, 10 om precies te zijn, zijn van Chinese origine. Een invasie uit het Oosten.

Het gaat om Aiways, BAIC, Bestune, DFSK, FAW, LEVC, Maxus, MG, Polestar, en Seres. Vaak stellen ze slechts één of twee modellen voor. Meestal zijn dat SUVs voor de middenklasse. Met veel van die merken kon de Belgische consument nog niet eerder kennismaken.