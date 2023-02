1 autoradio op 3 is nu digitaal, verplicht op nieuwe auto’s

Door: BV

Ruim een derde van de Vlaamse automobilisten luistert digitaal naar radio in de auto. Dat blijkt uit een meting die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Digitale radio thuis

Tijdens de coronalockdown van vorig jaar, maakte digitaal naar de radio luisteren (via DAB) thuis plots een grote sprong voorwaarts. Heel wat mensen besloten toen ogenschijnlijk om te investeren in een nieuwe geluidsinstallatie, wat in overeenstemming is met de gestegen vraag op de markt van de consumer electronics. 41% van de thuisgebruikers luistert nu via DAB en 19% via DAB+.

DAB+ verplicht in elke nieuwe auto

In de auto is het een ander verhaal. Een digitale radio is daar dankzij een nieuwe EECC (European Electronic Communications Code) sinds begin dit jaar verplicht. Dat betekent dat er nog tot eind 2020 auto’s werden geleverd met een conventionele radio aan boord. Heel wat automerken hebben DAB-ontvangst zo lang mogelijk op de optielijst laten staan. Het was een erg lucratief extraatje, waar ze gauw enkele honderden euro’s voor konden vangen. De technische kost is verwaarloosbaar. Van Audi raakte bekend dat de DAB-antenne zelfs in elke geleverde auto zat, maar dat je zo’n 400 euro moest betalen om hem vrij te schakelen. Het zal allicht niet het enige merk geweest zijn dat op die manier opereerde.

Sinds begin dit jaar zit in elke auto een DAB+ radio. Europa duwde de verplichting er sneller door dan aanvankelijk gepland. In 2019 ging men nog uit van een verplichting vanaf 2022. Het werd een jaar eerder.

Eén auto op drie heeft nu DAB+

Dat het DAB-luistervolume in de auto toeneemt, is dus niet meer dan logisch. Het blijft echter wel achter op de cijfers voor thuis. Vorig jaar was 26% van de radio’s in auto’s digitaal. Dit jaar is dat gestegen naar 34%.

DAB+ radio biedt meer kanalen en in principe een hogere luisterkwaliteit. De ontvangst ervan is nog niet altijd even probleemloos.