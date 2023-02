6.500 vroegtijdige overlijdens in België door luchtvervuiling

Door: BV

In 2019 telde ons land zo’n 6.500 vroegtijdige overlijdens die het gevolg waren van luchtvervuiling. In gans de EU stierven om dezelfde reden 307.000 mensen te vroeg. De cijfers zijn afkomstig uit een rapport van het Europese Milieuagentschap.

3.500 doden konden vermeden worden

Het EEA (European Environmental Agency) is van mening dat 58 procent van die dodentol kon vermeden worden indien alle 27 EU-lidstaten de jongste normen voor luchtkwaliteit zouden halen. Die werden eind september voor het eerst sinds 2005 aangescherpt voor Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

In ons land zouden zo 3.500 overlijdens uitgesteld kunnen worden. Het Europese agentschap schrijft hartziekten, beroerten, longziekten en longkanker toe aan luchtvervuiling.

Aantal doden door luchtvervuiling gedeeld door 3 op 30 jaar tijd

Niet alle nieuws is slecht. Volgens de EEA zorgde luchtvervuiling dertig jaar geleden nog jaarlijks voor bijna 1 miljoen vroegtijdige overlijdens. In 2005 was dat aantal al ruim gehalveerd naar minder dan 500.000.

De schadelijkste componenten van luchtvervuiling zijn fijne stofdeeltjes (PM 2,5), stikstofdioxide (NO2) en ozonvervuiling (O3). Nogal wat van die stoffen worden in verband gebracht met autogebruik. Ze ontstaan echter ook door industriële activiteiten, ander transport, elektriciteitsproductie en de verwarming van gebouwen.