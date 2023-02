Elektrische Solterra houdt Subaru in Europa

Door: BV

Europa’s CO2-obsessie van de jongste tijd speelt enkele autofabrikanten parten. De CO2-drempels voor automerken verplichten ze immers om een aanzienlijk deel van hun afzetvolume te realiseren met stekkerhybrides of elektrische auto’s. Maar niet alle merken hebben die in voldoende grote mate in hun aanbod. Mitsubishi oordeelde eerder al dat het sop de kolen niet waard was en spitst zich voortaan toe op markten die minder CO2-geobsedeerd zijn.

Het is echter niet het enige Japanse merk met het zwaard van Damocles boven het hoofd. Mazda en Honda hebben elk slechts één elektrische auto het portfolio, respectievelijk de MX-30 en de E. In beide gevallen gaat het om nicheproducten met een beperkt rijbereik.

Elektrische Subaru met meer dan 500km autonomie

Subaru voelde de hete adem van de CO2-boetes ongetwijfeld ook in de nek, ondanks een koppeling met moederhuis Toyota (automerken mogen zich groeperen of CO2-kredieten aan elkaar doorverkopen). Tot nu. Het merk stelt nu immers z’n eerste geheel elektrische model voor: de Solterra. Dat is geen nicheproduct, maar een crossover met en groot rijbereik.

Samen met Toyota

De Solterra staat op hetzelfde E-TNGA-platform als de Toyota bZ4X. Of liever gezegd: de Solterra is voor het overgrote deel een kopie van die Toyota. De grootste verschillen zijn esthetisch: bumpers, lichtblokken en een beetje aankleding. Het is een 4,69 meter lange crossover. Nog eens 7cm langer dan de Forester dus.

Onder de vloer komt een 71,4kWh grote lithium-ion batterij. Die wordt naar keuze gekoppeld aan één of twee elektromotoren. Een voorwielaandrijver sleurt het gevaarte met 204 elektrische pk’s door het verkeer, maar Subaru biedt als 4x4-specialist ook een variant aan met integraalaandrijving. Die doet het met twee elektromotoren (één per as) en is een tikkeltje krachtiger: twee keer 109pk, voor een totaal van 218pk. Met één elektromotor mag je rekenen op een rijbereik van zo’n 530km, met twee elektromotoren wordt dat 460km. Die cijfers zijn overigens nog niet definitief, maar gebaseerd op Japanse homologatieresultaten die niet identiek zullen zijn aan de Europese.

Subaru Solterra verkrijgbaar vanaf midden 2022

Tenslotte nog een woordje over het interieur van deze crossover… met één opvallend kenmerk: een horizontaal georiënteerd scherm op de middenconsole en een dashboard waarin een stofje verwerkt zit.

Medio 2022 arriveert de elektrische Subaru in Europa. De prijs is nog niet bekend.