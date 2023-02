Tot 10 jaar garantie op een occasie van Cardoen

Door: RVDB

Nieuwe wagens zijn moeilijker leverbaar en de vraag naar tweedehands neemt toe. Dat stelt ook autosupermarkt Cardoen vast. Cardoen gaat zich nu meer richten op de tweedehandsmarkt en werpt een garantie van maximaal tien jaar in de strijd.

De chiptekorten en lange leveringstijden zorgen ervoor dat nieuwe auto’s minder vlot beschikbaar zijn. Niet alleen voor consumenten een probleem maar ook voor Cardoen, dat overschotten van nieuwe wagens opkoopt om ze voor een gunstige prijs door te verkopen. Sinds corona blijkt dat een minder interessant businessmodel. Bovendien maakt Cardoen sinds 2018 deel uit van het Franse Aramis, gespecialiseerd in tweedehandsauto’s.

Meer tweedehands, minder nieuw

Cardoen ziet binnen zijn verkoop het percentage tweedehandswagens toenemen en wijzigt zijn koers: meer tweedehands en – zonder deze markt helemaal op te geven – minder nieuw. De autosupermarkt wil tweedehandswagens herconditioneren (vergelijkbaar met je smartphone refurbishen) en heeft hiervoor een herconditioneringscentrum geopend in Wilrijk. Na deze grondige controle en herstelling is Cardoen ervan overtuigd dat de wagens langer kunnen meegaan. In die mate zelfs dat het een garantie aanbiedt tot de tiende verjaardag, terwijl de Belg zijn auto gemiddeld 9,1 jaar behoudt.

549 euro extra betalen

De garantie is beschikbaar op alle stockwagens, nieuw en tweedehands. Als startdatum geldt de eerste inschrijving van de wagen. Je moet er wel extra voor betalen. Ivo Willems, co-CEO bij Cardoen: “Klanten die in onze nieuwe garantieformule van tien jaar stappen, betalen een eenmalige kost van 549 euro. Zolang ze regelmatig bij ons op onderhoud komen, zal Cardoen die klanten tot de tiende verjaardag van de auto ontzorgen. Onze klanten zijn zeker van een goed onderhouden wagen. Wij kunnen een langetermijnrelatie uitbouwen met onze klanten, zodat als ze uiteindelijk nadenken over een nieuwe wagen, Cardoen meteen top of mind is.”

Belgen kopen liever nieuw

Belgische autokopers houden meer dan gemiddeld van een nieuwe auto. Volgens ACEA, de federatie van Europese autobouwers, kopen alleen de Luxemburgers vaker een nieuwe auto. Voor elke 1.000 Belgen, kopen er ieder jaar 37 een nieuwe wagen. Dat is maar liefst 68 procent meer dan het Europese gemiddelde. Logischerwijze danken we onze oude auto dan ook sneller dan gemiddeld af.