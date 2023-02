Alfa Romeo komt met kleine SUV in 2023, elk jaar nieuw model

Door: RVDB

Met gemiddeld één nieuw model per jaar wil Alfa Romeo zijn gamma de komende jaren fors uitbreiden. Met dank aan Stellantis komen er eindelijk nieuwe modellen. Zo zijn twee nieuwe compacte SUV’s bevestigd.

Alfa Romeo is het afgelopen decennium niet bepaald betrouwbaar gebleken. We hebben het dan niet over de producten zelf, maar wel over de productplanning. Het merk kreeg – net als Lancia overigens – binnen de Fiat-groep niet de nodige middelen om zijn plannen te realiseren. Resultaat: loze beloftes en een ouder gamma met weinig modellen. Nu het deel uitmaakt van de Stellantis-groep heeft Alfa Romeo veel meer ontwikkelingskracht. De volgende vijf jaar wil het Italiaanse merk gemiddeld één nieuwigheid per jaar lanceren. De planning en (nog belangrijker) de financieringsmiddelen zijn er.

Eerst Tonale

Maar over welke nieuwigheden gaat het? Het offensief van Alfa Romeo start met de Tonale, een nieuwe SUV waarvan het prototype al in 2019 werd onthuld. In 2020 was hij ook even te zien op het salon van Brussel (nu ja, op de persdag). De Tonale had eigenlijk al op de markt moeten zijn, maar werd terug naar de ontwerptafel gestuurd door de nieuwe CEO Jean-Philippe Imperato. Die vond de prestaties van de plug-inhybride onvoldoende voor een sportief merk als Alfa Romeo. Deze plug-inhybride komt eind 2022 op de markt, Alfa Romeo’s eerste stappen in elektrificatie. Iets vroeger (midden volgend jaar) staan de versies met verbrandingsmotor al op het programma.

Nog kleinere SUV

Vanaf 2023 wil Alfa Romeo opnieuw actief worden in het B-segment, waar het tussen 2008 en 2019 al de MiTo had. Voor deze nieuwkomer circuleert de naam ‘Brennero’ (genoemd naar de bergpas), al is dit nog niet officieel bevestigd. De nieuwe kleine Alfa Romeo wordt deze keer geen driedeurs hatchback zoals de MiTo, wel een compacte SUV. En die zal ook verkrijgbaar zijn in een elektrische versie, een primeur voor het merk. Het wordt technisch gezien een soort Peugeot 2008 of Opel Mokka met een Italiaans sausje.

Eerder dit jaar werd de Spanjaard Alejandro Mesonero-Romanos (die onder meer de Cupra Formentor, Seat Leon en Seat Ibiza tekende) aangesteld als hoofdontwerper om de vernieuwing van Alfa Romeo in goede banen te leiden. Met de twee nieuwe SUV’s hoopt Alfa Romeo een groter en jonger publiek aan te spreken. Welke modellen daarna volgen, is nog even koffiedik kijken.