Autosalon van Brussel 2022 doet het zonder babes

Door: BV

Het Autosalon van Brussel 2022 gaat door. Tenminste, zolang stijgende coronacijfers geen roet in het eten gooien. De beurs - het grootste evenement van het land - zal er anders uitzien van voorgaande edities. Ondanks een hoerabericht van organisator Febiac over de deelname van meer dan 50 automerken, sturen heel wat vaste waarden hun kat. Volkswagen, Audi, Mazda, Land Rover en Volvo zijn slechts enkele afwezigen.

In hun plaats komt, zo is bekend, een golf aan nieuwe, Chinese uitdagers. Maar ook merken die hun deelname bevestigden, kijken anders tegen het concept aan. De tijden veranderen. Elektrische en geëlektrificeerde modellen (hybrides en plug-in-hybrides) zullen bij heel wat automerken domineren. Of er veel diesels terug te vinden zullen zijn, is nog maar de vraag. Enkele jaren geleden werd die aandrijflijn daar nog tot koning gekroond, door de overheid bejubeld omwille van z’n CO2-efficiëntie.

Babes zijn 'te stout' voor autosalon anno 2022

Ook andere traditionele onderdelen van de autosalon-folklore, zullen ontberen. Eén van de kleurrijkste onderdelen waren aantrekkelijke dames, die vooral door het Japanse Suzuki werden ingezet om de nodige dosis (media-)aandacht naar de kleine constructeur te trekken. Tijdens de jongste editie in 2019 werd daar al gekozen voor een ‘bravere’ presentatie. Ditmaal verdwijnen de modellen er helemaal.

Invoerder Alcomotive, dat ook onder meer Hyundai, Isuzu, Maxus en MG invoert groepeert al z’n merken op één stand met per merk een gevoelig kleinere oppervlakte dan voorheen. “Een show zoals in het verleden past niet meer binnen dat concept”, laat men bij Suzuki weten. Wie het Autosalon van Brussel begin volgend jaar bezoekt voor de mooie carrosserieën, kan dus maar beter auto’s in gedachten hebben.