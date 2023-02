Duurder (en sneller) dan menig 911: Porsche Cayman GT4 RS

Door: BV

Er was al een Porsche Cayman GT4, maar omdat de Duitsers in Stuttgart altijd wel ruimte zien om nog een tandje bij te steken, is er nu ook een RS-variant. Helemaal voluit is dat Porsche 718 Cayman GT4 RS. Hij kost ruim 153.000 euro (zonder extra’s), wat hem zo’n 40.000 euro duurder maakt dan een instap-911. Maar hij is dan ook een pak extremer.

Met de motor van de Porsche 911 GT3

Van half werk houden ze niet bij Porsche. Daarom zit centraal in het chassis van deze tweezitter een 4-liter zescilinder boxermotor die afkomstig is uit de 911 GT3. Hij verloor bij de transplantatie wel wat vermogen, al is 493pk en 449Nm natuurlijk nog altijd meer dan respectabel. De eenheid doet het - eerder uitzonderlijk - nog altijd zonder turbo en klimt tot de toerenteller 9000tpm aanwijst. Voor de duidelijkheid: in de ‘standaard’ Cayman GT4 zit ook een vierliter zescilinder, maar dat is niet het blok uit de 911 GT3. Schakelen is nooit een zaak van de bestuurder. Het is een automaat met twee koppelingen en 7 verzetten die dat voor z’n rekening neemt.

25% meer downforce

Droog aan de haak weegt de meest extreme baan-Cayman van het moment 1.464kg. Er is niet karig omgesprongen met gewichtsbesparende materialen als carbon en met carbon versterkt plastic. De GT4 RS kweekte behoorlijk wat kieuwen, sleuven en een grote achtervleugels op een S-vormige voet bij, om ervoor te zorgen dat hij gekoeld, gevoed en tegen de grond blijft. Er is 25% meer downforce dan bij de gewone GT4. In het interieur is Alcantara het geliefkoosde materiaal van de designers.

Hoe snel is de Porsche 718 Cayman GT4 RS?

Maar hoe snel is die GT4 RS dan precies? Wel, als je voldoende grip hebt en de lanceerhulp activeert, dan knalt het ding naar 100km/u in 3,2 seconden. De weerstand wordt pas groter dan het op te wekken momentum bij 314km/u.