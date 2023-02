Hyundai Seven Concept

Door: BV

Hyundai presenteert op het Autosalon van Los Angeles de Seven Concept. Dat is een uit de kluiten gewassen SUV die vanaf 2024 het elektrische gamma onder sublabel Ioniq zal vervoegen.

Boven Hyundai Ioniq 5

Net als de reeds gelanceerde Ioniq 5 heeft deze Seven (ditmaal met het cijfer uitgeschreven in letters) een tooi met opvallend scherpe lijnen. Hij neemt de fel gesmaakte matrixverlichting over van de als hatchback gecamoufleerde crossover, maar opteert zowel aan de voor- als aan de achterzijde voor een ononderbroken lichtbalk. Dat is een stijltrend die gretig door verschillende automerken wordt geadopteerd.

De originaliteit eindigt er niet bij. Deze Seven pakt ook uit met onder meer deuropeningen die niet door een stijl worden onderbroken en een achterklep die helemaal in glas is uitgevoerd.

Seven haalt z'n neus op voor een auto

In het interieur wordt een lounge-sfeer opgeroepen. In het dak zit een OLED-scherm dat niet alleen informatie kan weergeven, maar ook gebruikt kan worden om de sfeer aan de binnenkant te wijzigen. Hyundai koos voor een erg huiselijke inrichting. Er is zelfs ruimte voor een koelkast en schoenen krijgen een eigen opbergplaats.

De Seven is net als de Ioniq 5, de Kia EV6 en de concept car Kia EV9 (die trouwens op dezelfde beurs debuteert) gebaseerd op het E-GMP-onderstel (Electric-Global Modular Platform) van de groep. Hyundai heeft het in dit geval over een rijbereik tot 480km en de mogelijkheid om tot 350kW te laden, wat voldoende moet zijn om van 10 naar 80 procent acculading te tappen in 20 minuten.