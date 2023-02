Kia EV9 Concept debuteert op Autosalon Los Angeles

Door: BV

Je zou denken dat er helemaal geen autosalons meer georganiseerd worden, maar dat is dus niet waar. Het Autosalon van Los Angeles gaat gewoon door en kan zelfs pronken met de nodige primeurs. Onder meer het Kia-Hyundai-concern kiest dat podium voor de introductie van enkele nieuwe concept cars: de Hyundai Seven en de Kia EV9 Concept. Beiden zijn het uit de kluiten gewassen elektrische SUVs die binnenkort ook effectief zullen opduiken in het aanbod.

Ruime elektrische SUV van Kia

De EV9 hult zich in hoekige en stoere lijnen. De concept meet 4,93m in de lengte, is 2,05m breed en 1,79m hoog. Net zoals bij heel wat elektrische auto’s is de wielbasis uitgesproken groot: 3,1m. Dat schept immers ruimte voor een grote accu. Daar wil het Koreaanse merk het echter nog niet in het lang en het breed over hebben. Het beperkt de informatie tot ‘een rijbereik van 480km’ en ‘de mogelijkheid om in een half uur van 10 naar 80 procent te laden’. Een zonnepaneel biedt gebruikers een energiebron wanneer ze niet in de buurt van een laadpaal zijn. Daaruit leidt je beter niet af dat je er de auto mee kan opladen. Er zijn geen zonnepanelen die voldoende rendement leveren om effectief concrete invloed te hebben op het rijbereik van een EV.

Alle drie de zitrijen kunnen omgedraaid worden

Aan de binnenkant optimaliseert Kia de ruimte. Een transmissietunnel is er niet en er is ruimte voor drie zitrijen die allemaal omgekeerd kunnen worden. Een andere blikvanger is een gigantisch, 27” groot, instrumenten- en infotainmentcluster.

Hoewel de Kia EV9 gebruik maakt van dezelfde bouwstenen als de recent gelanceerde Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5, is nog niet duidelijk hoeveel vermogen hij krijgt. Een definitieve productievariant wordt in 2024 in de catalogus verwacht.