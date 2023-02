Slavia is ruime budgetvriendelijke Skoda die Europa niet krijgt

Door: BV

Skoda heeft deze nieuwe Slavia klaar. Dat is een conventioneel gelijnde berline die gebruik maakt van het MQB-A0-In onderstel (bij ons onder meer in gebruik voor de Fabia). Skoda zelf zet de auto weg als een B-segmenter, maar met een lengte van 4,54m en een breedte van 1,75m past hij eigenlijk probleemloos in het c-segment. Hij is groter dan de eerste generatie van de Octavia.

Typisch Skoda-uiterlijk

Het lijnenspel kan je omschrijven als generisch-Skoda. Het model is ontwikkeld met de Indische markt voor ogen - een Europese carrière is geenszins een mogelijkheid - , maar de stijltaal van hedendaagse modellen wordt zonder meer doorgetrokken naar deze sedan.

Het interieur wordt op deze eerste beelden dan wel gepresenteerd in een kleurstelling die in Europese catalogi maar zelden voorkomt, op technologisch vlak lijkt de Slavia maar wienig prijs te geven. De beschikbare uitrusting omvat een 8” digitaal instrumentarium, een 10” centraal infotainmentscherm, geventileerde zetels, een draadloze laadfunctie voor smartphones enzomeer. Naast ruimte voor maximaal vijf inzittenden, is er ook een uit de kluiten gewassen koffer, zoals bij berlines wel eens vaker het geval is. In de koffer past zo maar eventjes 521 liter.

Bekende technologie

De motoren zijn evenmin onbekenden. Klanten zullen er kunnen kiezen uit een 1.0 TSI driecilinder met 115pk of een krachtiger 1.5 TSI viercilinder met 150pk. Een handbediende zesbak of optionele zeventraps-DSG-automaat maken de transmissie-opties uit.

Vanaf het eerste kwartaal van 2022 wordt de Slavia in India leverbaar. Over de prijs is nog niks geweten.