Exclusief: Zo zal het Autosalon van Brussel 2022 eruit zien

Door: BV

Het Autosalon van Brussel gaat door. Maar het wordt geen beurs als andere jaren. Heel wat grote merken sturen hun kat en de beurs wordt kleiner. Wat wordt het dan wel?

Zonder motorfietsen

Aanvankelijk werd nog getracht een editie van het auto- motosalon in de steigers te zetten. 'Moto' staat ook nu nog onder het logo op de officiële autosalonpagina. Maar het wordt een louter autosalon, zonder tweewielers (met ook wat aandacht voor bestelwagens, zij het beperkt). De motormerken die traditioneel ook op de beurs aanwezig zijn en er de laterale paleizen bezetten, zijn er ditmaal niet bij. Er was onvoldoende enthousiasme bij de betrokken invoerders. Harley Davidson, KTM, Ducati, Vespa, Suzuki etc… lieten al snel verstaan géén interesse te hebben in deelname. Alleen Honda bevestigde snel. BMW zei toe, maar onder voorwaarde dat een ‘representatief deel van alle merken vertegenwoordigd zou zijn’. Uiteindelijk werd die drempel bij lange na niet gehaald. Febiac oordeelde dan maar om de motormerken tegen 2023, voor de honderdste editie van het Autosalon, opnieuw het hof te maken.

Shows over nieuwe technologie

Hoewel het autosalon krimpt van negen naar zes paleizen, blijft de ticketprijs op hetzelfde niveau als de editie van 2019. Onder meer Volkswagen, Audi, Porsche, Volvo, Mazda, Skoda, Seat, Jaguar en Land-Rover zijn er niet. In ruil daarvan komen vooral nieuwe Chinese uitdagers: DFSK, Bestune, FAW, Aiways… Merken die elk niet meer dan een handvol modellen aan de Belgische consument aanbieden.

Organisator Febiac wil die ogenschijnlijk minder gunstige ticketprijs (in verhouding tot het aanbod en de oppervlakte) compenseren door de bezoeker een meer geëngageerde salonervaring te bieden. Centraal in dat plan staan shows die worden uitgewerkt en in de patio tussen paleizen 8 en 9 opgevoerd zullen worden. Daartoe wil de organisator zelfs tribunes plaatsen. De shows zullen zich richten op nieuwe technologische evoluties binnen de autosector. Propaganda voor plug-in hybrids en elektrische voertuigen, met andere woorden.

Tijdens afgelopen edities werd de ruimte in de patio nog ingenomen door WeAreMobility. Een platform van Febiac zelf dat zich richtte op nieuwe vormen van mobiltieit. Dat lijkt nu niet meer nodig. Febiac z’n eigen initiatief neemt geen stand op de beurs.

Supercar-zone

De koepelfederatie van autoconstructeurs denkt bezoekers ook te kunnen paaien door enkele exclusieve voertuigen naar het Autosalon te halen. Dat gebeurde in het verleden onder de sub-beurs ‘Dreamcars’, waar bezoekers (tot ongenoegen van velen) een apart toegangsticket voor moesten aanschaffen. De noemer ‘Dreamcars’ laat Febiac zo te zien in de kast zitten. Op tijdelijke plannen is een gedeelte van paleis 8 nu ingekleurd als ‘Supercar-zone’.

De Supercar-zone vergt geen extra toegangsticket, maar ze zal evenmin het niveau van de Dreamcars-beurs uit het verleden benaderen. Febiac lijst onder meer BMW-tuner Alpina, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce en McLaren op bij de merken die ‘deelnemen aan het autosalon’. Enkele merken lieten aan de Auto55.be-redactie inmiddels weten dat hun deelname uiterst beperkt is. “We parkeren er één auto, doen die op slot en komen die aan het eind van de beurs weer halen. We hebben geen vertegenwoordiger en geen stand. Je zal er hooguit een QR-code kunnen scannen”. Bij Ginion, de invoerder van Rolls-Royce en McLaren klinkt dan weer dat ze “hun best doen om de Rolls-Royce Ghost Black Badge en de McLaren Artura te exposeren, maar dat het niet zeker is deze modellen op tijd zullen toekomen.”

Tickets online kopen en slots van 4 uur reserveren

Zoals gezegd, een ticket zal net als bij de vorige editie 15 euro kosten. Wie met de auto gaat en er wil parkeren, moet ook nog eens 10 euro voor de parking uittrekken. In tegenstelling tot bij vorige edities zal het niet langer mogelijk zijn om tickets aan de kassa te kopen. Elke bezoeker zal z’n ticket op voorhand online moeten bestellen via autosalon.be en moet in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket.

Hij zal er ook een slot moeten boeken waarin hij het Autosalon wil bezoeken. Organisator Febiac bevestigt die manier van werken in een recent persbericht, maar geeft geen concrete informatie. Alleen dat het tijdslot “ruim voldoende zal zijn om hen toe te laten de show op een ontspannen manier te bezoeken”. De Auto55.be-redactie vernam dat het gaat om slots van 4 uur.

Traceerbaarheid alleen in theorie, niet in praktijk

“ De organisatie is niet van plan om te controleren ”

Organisator Febiac zegt strikt te zullen toezien op de uitvoering op de maatregelen en door te werken met tijdslots is er een theoretische mogelijkheid om contact-tracing te doen. Bronnen dichtbij de organisatie lieten aan Auto55.be evenwel weten dat de salon-organisatie niet van plan is om ook effectief een sluitende controle te organiseren. “Wie zich om 10 uur aanbiedt met een ticket waarop een tijdslot in de namiddag - pakweg van 13u tot 17u - staat, zal gewoon binnengelaten worden.” Eens binnen is er ook niets dat een bezoeker belet om z’n bezoek langer te maken dan het gekozen tijdslot.