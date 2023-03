Exclusieve SP3 Daytona is alleen voor wie al veel Ferrari's heeft

Door: BV

Ferrari serveert de hongerige superrijke klant van een supersportwagen tegenwoordig met de regelmaat van de klok een nieuw model. Deze SP3 Daytona is de jongste creatie in de Icona-reeks van Ferrari. Daarin wordt geknipoogt naar belangrijke of iconische modellen uit het verleden (en dat zijn er nogal wat). De Monza SP1 en SP2 hebben we al gehad. Nu is het tijd aan de Daytona. Dit model is een ode aan de 24 Uursrace van Daytona in 1967. Ferrari kaapte daar toen het volledige podium weg. Inspiratie komt onder meer van de Ferrari P3/4, de P330 en de 412P uit de sixties.

Geïnspireerd door race-Ferrari's uit de sixties

Zeg maar gerust dat de Daytona de wulpse vormen van de race-Ferrari’s van destijds combineert met uitgesproken scherpe lijnen. Die stammen duidelijk uit het heden. De motor ligt middenin en heeft natuurlijk een hoop koellucht nodig. Daarom hebben auto’s met middenmotor traditioneel een luchtinlaat in of achter de deuren. Dat is echter niet zo elegant. Daarom gebruikt Ferrari hier een truukje. De lucht wordt al achter de voorste wielbogen binnengeleid en wordt door de deur naar de atmosferische krachtbron achter beide inzittenden geleid.

Aan de achterzijde vallen de horizontale lamellen het meest op, terwijl de snuit ook nog een aardigheidje verstopt (letterlijk). Ferrari zou immers verwijzen aan de klaplichten die destijds gebruikelijk waren, zonder ook echt klaplichten te monteren (zou dat eigenlijk nog wel mogen?). Daarom zitten de complexe LED-koplampen achter een lamellensysteem dat openschuift wanneer je de lichten aansteekt.

De ganse koets is aërodynamisch geoptimaliseerd om zoveel mogelijk neerwaartse druk op de wekken. Actieve spoilers en splitters (die zichzelf verstellen in functie van snelheid / omstandigheden), heeft de Daytona niet.

Hoe krachtig is de Ferrari SP3 Daytona?

De koolstofvezel monocoque is afkomstig van de LaFerrari, maar ditmaal is het merk afgestapt van de hybride aandrijflijn. Onder de kap zit een 6,5l grote V12 die niet eens turbo’s gebruikt. Het is niettemin de krachtigste brandstofmotor die Ferrari ooit bouwde. Bij een hallucinante 9250t/min wekt die 840pk op. Voor de maximale trekkracht moet je ook flink in de toeren klimmen: naar 7250t/min voor 697Nm. Al dat geweld wordt door een zevenversnellingsbak met dubbele koppeling geleid naar de achterwielen. Die krijgen hulp van een zelfsperrend differentieel om dat om het asfalt over te brengen.

Zot snel, die Ferrari SP3 Daytona

Natuurlijk is de Daytona SP3 bliksemsnel. De topsnelheid bedraagt ‘meer dan 340km/u’. Je kan naar 100km/u in amper 2,85 seconden en vanuit stilstand naar 200km/u in 7,4 seconden.

Er worden precies 599 stuks van de Daytona SP3 gebouwd. Die kosten allemaal 2 miljoen euro. Niet dat ze ook écht te koop zijn. Er zijn 499 eigenaars van de eerder gebouwde Monza’s die allemaal voorkiesrecht kregen. Allemaal besloten ze dat ze ook niet zonder Daytona konden. Tenslotte zijn er nog 100 toegekend aan “een selecte groep” Ferrari-verzamelaars. Dat wil zeggen dat er geen enkele meer over is.