Mercedes neemt revolutionaire elektromotor in productie

Door: BV

Mercedes bouwt straks nieuwe ‘axiale flux’-elektromotoren in Berlijn. Die nieuwe elektromotoren worden een belangrijke peiler van de elektrische strategie van Mercedes.

Elektrische auto’s rijden nog niet ver genoeg

Zoals nagenoeg alle Europese autoconstructeurs zal ook Mercedes op korte termijn omschakelen naar elektrische auto’s. Het merk zoekt koortsachtig naar manieren om die EV’s eigenschappen te verlenen die in overeenstemming zijn met de wensen van de klanten. Vooral op vlak van rijbereik blijkt dat een grote uitdaging te zijn. De nieuwe elektromotoren waarvoor Mercedes z’n fabriek in Berlijn aanpast, moeten het merk een streepje voor geven. De aangepaste fabriek zal straks trouwens ook als EV-kenniscentrum voor het merk fungeren, met een grote aandacht voor software-ontwikkeling.

5% extra rijbereik door nieuwe e-motor

“ De motor zorgt voor 5% extra rijbereik ”

De axiale-flux-motoren zijn niet door Mercedes ontwikkeld. Het bedrijf kreeg de technologie in handen toen het afgelopen zomer het Britse YASA overnam. Daarbij was het de Duitsers in de eerste plaats om deze technologie te doen. De nieuwe elektromotoren hebben minder massa en genereren naar verhouding een hogere trekkracht, zonder meer energie te vergen. Ze zijn met andere woorden efficiënter. Uiteindelijk verwacht het bedrijf dat de motor het rijbereik van een elektrische auto waarin hij is ingebouwd met zo’n 5% doet toenemen.

De motoren zullen uiteindelijk in alle elektrische modellen van het merk met de Ster ingebouwd worden.