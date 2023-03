Serverprobleem bij Tesla: auto’s urenlang onbruikbaar

Door: BV

Enkele honderden eigenaren van een Tesla konden afgelopen weekend urenlang geen gebruik maken van hun auto. Ze konden er niet in. Aan de oorzaak van het euvel zou een serverprobleem liggen. Tesla-topman Elon Musk verontschuldigde zich in een tweet toen het probleem was opgelost.

Beter toch nog een gewone sleutel gebruiken

Een Tesla vereist niet altijd een conventionele sleutel met transponder. Eigenaren kunnen ervoor kiezen om hun auto steevast met hun smartphone te openen en te starten. Daarvoor is echter wel communicatie met een datacenter nodig. Die communicatie was verstoord. Wie tijdens de uren dat de communicatie mank liep alleen z’n smartphone bij de hand had en niet over de meer conventionele sleutel van z’n Tesla beschikte, kon van z’n auto geen gebruik maken.

Wereldwijd probleem

Het probleem lijkt zich wereldwijd voor te hebben gedaan. Er waren klanten uit onder meer de VS, Zuid-Korea en Duitsland. Precieze cijfers van het aantal gestrande Tesla-eigenaars is er niet, al hebben Amerikaanse media het over zo’n 500 incidenten aldaar. Het precieze aantal zal wellicht nooit boven water komen. Nogal wat klanten van het merk lieten hun misprijzen weten via sociale media.