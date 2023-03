XPeng G9 lonkt naar Europa

Door: BV

Terwijl Westerse automerken maar moeilijk aan chips en grondstoffen kunnen geraken en de prijs van lithium (cruciaal voor de batterijen van elektrische auto’s) de hoogte in schiet, lijken Chinese autofabrikanten daar maar weinig last van te hebben. Plaatselijke autobouwers presenteren steeds meer nieuwe modellen en een blik op de deelnemende merken op het voor januari aangekondigde Autosalon van Brussel 2022, leert dat steeds meer Chinese merken ook een aanwezigheid op Europese markten beogen. XPeng wil dat lijstje graag vervoegen.

XPeng G9 is elektrische crossover

Op het Autosalon van Guangzhou stelt het merk de G9 voor. Dat is - uiteraard - een elektrische crossover. De Chinezen zeggen er in één adem bij dat het model ontwikkeld werd op vijf sterren te halen op de Europese NCAP crashtests en voldoet aan alle homologatiestandaarden van ons Oude Continent.

Aan de klant wil het bedrijf alvast laten weten dat de G9 propvol technologie en camera’s zit en dat hij semi-autonoom zal kunnen rijden. Veel meer technische details wil het Chinese merk nog niet kwijt, maar het belooft wel 800V-accusysteem waarmee je op 5 minuten tijd 200km rijbereik zal kunnen bijtappen.

Voor prijzen of prestaties acht de Chinese fabrikant het nog te vroeg. Wanneer het model in Europa arriveert en in welke landen verdelers worden aangesteld, is evenmin duidelijk.