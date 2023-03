Dit is de nieuwe Ford Ranger

Door: BV

Ford heeft een compleet nieuwe Ranger klaar. Die gaat voortaan geen regionale carrière meer tegemoet, maar wordt een heus globaal product.

Groter dan voorganger

Met het oog op die wereldwijde ambities van het model, mag niet verbazen dat aan de afmetingen wordt gesleuteld. De Ranger wordt een stukje groter dan hij momenteel is. Dat is een gevolg van aanpassingen aan de structuur, waar de spoorbreedte en wielbasis telkens 5cm ruimer werden. De fabrikant belooft dat door die aanpassingen ook de terreincapaciteiten werden verbeterd. Er wordt vooral vooraan meer veerweg belooft.

Het persbericht van Ford maakt voorts nog gewag van motoren, maar blijft wars van enerlei vorm van details. Zo kunnen we wel aankondigen dat het merk drie dieselmotoren zal aanbieden. Dat zijn een tweeliter viercilinder met enkele turbo, een tweeliter viercilinder met dubbele turbo en een drieliter V6. Voor markten buiten Europa staat ook nog een 2,3l benzine op de lijst, maar die is niet weerhouden voor Europa. Het totale aanbod tranmsissies omvat een handbediende zesbak, een zestrapsautomaat en een automaat met tien verzetten.

Onder een merkbaar hoekiger en stoerder uiterlijk schuilt ook nog een compleet interieur waarin een centraal opgesteld verticaal georiënteerd aanraakscherm de blikvanger wordt. Dat scherm zal, al dan niet in combinatie met het digitale instrumentarium, heel wat van de nieuwe snufjes kanaliseren. Zo wordt de Ranger leverbaar met een 360° camerasysteem.

Cruciale gegevens nog niet bekend

Ook functioneel wil de Ranger wat meer bieden dan voorheen. Hoewel de fabrikant het nu nog niet nodig acht om cruciale gegevens zoals laadvermogen, volume, afmetingen of sleepvermogen wereldkundig te maken, mag je wel weten dat de laadklep ook dienst kan doen als werkbank.

De Ranger zal door Ford gebouwd worden in Thailand en Zuid-Afrika. Daar zal wellicht ook de nieuwe Volkswagen Amarok van de band lopen, want VW en Ford ontwikkelen bedrijfsvoertuigen voortaan samen. Zo is de nieuwe Ford Tourneo eigenlijk een kopie van de Volkswagen Caddy.