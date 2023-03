Ook Nissan haakt af: begin van einde voor autosalon Brussel?

Door: BV

Nissan België trekt zich terug. Het bedrijf neemt dan toch geen stand op het Autosalon van Brussel. De invoerder wijst voor de beslissing in de eerste plaats naar de negatieve evolutie van de coronapandemie.

“Na een operationele evaluatie van Nissans voorbereidingen voor de komende BMS heeft het merk besloten niet langer deel te nemen, rekening houdend met de heersende COVID-19-situatie”, communiceert het merk. “We hebben besloten om ons terug te trekken om eventuele risico’s voor werknemers, leveranciers en partners te minimaliseren”.

Wéér een gekend merk minder

Door de annulering van Nissan verdwijnt nog maar eens een gevestigd merk van de lijst met deelnemers. Eerder al besloten ook al de volumemerken van invoerder D’Ieteren (met onder meer Volkswagen, Skoda, Audi, Seat en Porsche) om niet aanwezig te zijn, terwijl ook Jaguar, Land-Rover, Volvo en Mazda voor een deelname begin 2022 bedankten.

Nissan is niet het enige automerk dat z’n deelname ter elfder ure nog herbekijkt. De Auto55-redactie vernam dat nog ten minste één ander automerk haar deelname opnieuw in vraag stelt. Een definitieve beslissing daar is nog niet genomen.

Kleiner Autosalon van Brussel 2022

Het Autosalon van Brussel 2022 opent in principe op 15 januari de deuren in de Brusselse Heizelpaleizen. Het wordt een kleiner autosalon dan gebruikelijk en omwille van COVID-19-maatregelen zal elke bezoeker een slot van 4 uur moeten reserveren waarin hij de beurs wil bezoeken. Tickets zullen alleen online te koop zijn. De organisatie mikt op 300.000 bezoekers, terwijl bij vorige edities steevast de kaap van een half miljoen werd gerond.