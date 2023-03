Alpine A110 opgefrist en krachtiger

Door: BV

Het gamma van de Alpine A110 wordt herschikt, de 1.8l turbo krijgt er wat paarden bij en de S-versie krijgt een optioneel aeropakket.

Door Alpine uit de as te doen herrijzen, wilde moederhuis Renault uiteindelijk een nieuw sportief label op de markt zetten. Een moderne interpretatie van het meest iconische model uit z’n geschiedenis, de A110, was de meest voor de hand liggende keuze. Die is inmiddels ook al 4 jaar op de markt en de tweezitter met middenmotor verdient dus een kleine update.

Gamma Alpine A110 wordt herschikt

Tot op heden bestond het gamma uit de originele Alpine A110 met 252pk en de 292pk sterke Alpine S die ook meteen een stuggere afstelling van de ophanging en grotere remmen verdiende. Die basis-Alpine, die volgens velen de puurste rij-ervaring biedt, blijft gewoon. Die is met z’n dik 250pk uit de geblazen achtienhonderd ook al verschietachtig snel. Hij kan nog steeds naar 100km/u in 4,5 tellen en stoomt naar een elektronisch begrensde topsnelheid van 250km.

Meer vermogen voor Alpine A110 GT en A110 S

Klanten die wat meer vermogen wel zagen zitten, maar niet per sé een boodschap hadden aan de scherpere afstelling van de S, mogen zich voortaan verheugen op de Alpine A110 GT. Die heeft de tot 300pk opgekittelde 1.8 (dat was 292pk voor deze opfrisser), maar behoudt de meest vergevingsgezinde versie van het onderstel. Z’n acceleratietijd zakt erdoor naar 4,2 tellen.

De S-variant blijft ook gewoon van de partij, eveneens met 300 in plaats van 292pk, maar laat zich nu wat extremer uitdossen. Wie wil kan ‘m voorzien van vleugels in lichtgewicht carbon. De topsnelheid wordt dan ook opgetrokken. De boordelektronica geeft de S in normale omstandigheden losse teugels tot 260km/u, maar met wat extra neerwaartse druk als voet achter de deur wordt dat nu 275km/u.

Eindelijk met Apple Carplay / Android Auto

Fundamentele stilistische aanpassingen zijn er niet. Alleen in de marge wordt wat aangepast. Zo staat voortaan niet alleen Alpine, maar ook het type (A110, A110 GT of A110 S) boven de achterbumper. Aan de binnenkant zijn de twee topversies (GT en S) voortaan ook uit te dossen met microvezel. Tenslotte is ook de boordelektronica opgewaardeerd. Het centraal opgestelde scherm behoudt z’n diameter, maar het is voortaan wel compatibel met Android Auto en Apple Carplay.

Wereldpremière op Autosalon Brussel

De meest toegankelijke Alpine A110 staat in de catalogus vanaf 59.700 euro. De Alpine A110 GT kost net geen 70.000 euro, terwijl je een A110 S kan reserveren 71.750 euro. De Alpines zullen hun werelddebuut beleven op het Autosalon van Brussel 2022, waar Alpine een aparte stand neemt (en ook een F1-wagen zal tentoonstellen).