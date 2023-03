Studie: rij voor klimaat zo lang mogelijk met verbrandingsmotor

Door: BV

Om de impact van transport op klimaat en milieu te verkleinen heeft Europa een duidelijke oplossing gevonden: iedereen aan de elektrische auto. Zo snel mogelijk. Vlaanderen wil op dat plan zelfs liefst nog wat vooruit lopen. Maar er zijn nog wel wat onzekerheden. Zo is de milieu-impact van massaal te recycleren autobatterijen niet nauwkeurig in kaart gebracht. Daar wordt vooral ingezet op technieken en technologie die nu nog niet bestaat. Hetzelfde geldt voor de productie van elektrische auto’s, die wel eens minder milieuvriendelijk zou kunnen zijn dan de voorstanders voorspiegelen. Het minste wat je ervan kan zeggen is dat er geen wetenschappelijke consensus over bestaat. Een Japans onderzoek van de Kyushu Universiteit, voegt nu nog een nieuwe dimensie toe aan de discussie.

Zo snel mogelijk elektrische auto kopen is slecht voor klimaat

De wetenschappers bekeken de impact van een versnelde (al dan niet verplichte) vervanging van het wagenpark door elektrische voertuigen. Het onderzoek concludeert dat zulks niet zinnig is. Sterker nog, het werkt tegen de doelstelling van een lagere CO2-uitstoot.

De onderzoekers van de Kyushu universiteit bestudeerden de uitstootwaarden van het Japanse wagenpark zoals dat tussen 1990 en 2016 werd samengesteld. Ze bekeken wat de gevolgen voor de CO2-balans zouden zijn wanneer bestaande auto’s niet eerder vervangen zouden worden door elektrische voertuigen, maar juist langer dienst zouden doen. De conclusie is duidelijk: als de auto’s gemiddeld 10% langer dan gemiddeld in gebruik zouden blijven, zou de CO2-uitstoot in Japan met 30,7 miljoen ton verminderen. De uitstoot van het oudere wagenpark weegt er volgens de resultaten immers niet op tegen de CO2 die vrijkomt bij de productie van nieuwe auto’s.

Meer nieuwe auto’s bouwen = hogere uitstoot dan blijven rijden met oude

De conclusie van de onderzoekers betekent derhalve ook dat het vanuit milieu-oogpunt onzinnig is om bezitters van auto’s met een conventionele verbrandingsmotor te bestraffen omdat ze ermee blijven rijden. In de veronderstelling dat de auto zich in de goede staat bevindt, is net het tegendeel waar, concludeert de studie. Die gaat zelfs zo ver te stellen dat subsidies en premies voor de aanschaf van een elektrische auto een averechts resultaat hebben. De uitstoot aan de uitlaat daalt wel, maar de totale CO2-uitstoot stijgt. Zeker wanneer een grote omschakeling naar elektrische auto’s ervoor zou zorgen dat auto’s met een verbrandingsmotor vervangen zouden worden voor ze versleten zijn. In Japan zou het aanmoedigen van de aankoop van elektrische auto’s de CO2-uitstoot met 42 miljoen ton doen toenemen.

En wat als de elektrische auto over de ganse levensduur CO2-vriendelijker blijkt?

Er zijn studies die concluderen dat de CO2-uitstoot van elektrische auto’s over de gehele levenscyclus van het voertuig lager is dan die van verbrandingsmotoren. Zeker wanneer die rijden op stroom die een lage CO2-uitstoot vertegenwoordigt (zoals uit kernenergie). De resultaten van de Japanse studie zijn mogelijk zelfs compatibel met die (nog regelmatig betwiste) stelling. Door een versnelde vervanging van het wereldwijde wagenpark versnelt immers de autoproductie. Meer auto’s bouwen zorgt vanzelfsprekend voor een hogere uitstoot. Langer met een reeds bestaande auto rijden (waar de planeet de CO2-emissie al van heeft moeten verwerken) heeft het tegengestelde effect, zo poneren de conclusies van dit onderzoek.