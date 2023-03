Ionity: 700 miljoen voor 5000 extra snellaadpunten

Door: BV

Het Europese laadnetwerk Ionity haalde bij z’n aandeelhouders 700 miljoen euro op. Die zal gebruikt worden om tegen 2025 in Europa ruim 5.000 extra (snel)laadpunten te installeren.

Van 400 naar 1000 locaties

Ionity baat vandaag in Europa reeds 1.500 snelladers met een vermogen tot 350kW uit. Dat aantal moet tegen 2025 groeien tot 7.000. Een deel van de extra laadpunten zal bijgeplaatst worden in stations die nu reeds bestaan, maar waarvan de capaciteit volgens voorspellingen al snel ontoereikend wordt. Maar ook het aantal locaties zal fors toenemen. Vandaag kan je tot 350kW snelladen bij Ionity op 400 verschillende locaties in Europa. Dat worden er 1.000.

De stations van de uitbater staan bijna allemaal langs snelwegen, maar ook de periferie van grote steden en drukke hoofdwegen zijn nu potentiële locaties.

Oasis by Ionity

Er komt tenslotte ook een nieuw laadconcept bij: Oasis. Dat worden overdekte laadstations waar gebruikers niet alleen stroom vinden voor hun auto, maar in een beschutte omgeving ook van een aantal andere diensten gebruik kunnen maken. Daarbij wordt dan in de eerste plaats gedacht aan winkels en horeca, naar analogie met de bestaande (conventionele) snelwegstations.

Speciale laadtarieven voor klanten van verschillende automerken

De 350kW snellaadcapaciteit van Ionity-stations is auto’s als de Porsche Taycan, Audi e-Tron GT, Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 op het lijf geschreven. Dat zijn immers de zeldzame EV’s die (momenteel) aan die stroom kunnen snelladen. Kia, Hyundai, Volkswagen en Audi horen naast Mercedes, Ford en BMW tot de aandeelhouders van Ionity. Klanten van die automerken kunnen doorgaans genieten van een voordeeltarief bij de laadpunten van Ionity. Dat is een goede zaak, want de conventionele klantentarieven van de uitbater zijn hoog.