Meer durf van Kia: dit is de nieuwe Niro

Kia acht de tijd rijp voor een nieuwe versie van de Niro. En die kreeg, net als een aantal andere recente modellen van het merk (zoals de Kia EV6) een flinke lepel design binnen. De inspiratie kwam van de HabaNiro Concept die in 2019 werd voorgesteld, maar wellicht had niemand gedacht dat de brede C-stijl in contrastkleur van die stijlstudie het effectief tot serieproductie zou schoppen.

Opvallend lijnenspel voor nieuwe Kia Niro

Het belangrijkste stijlkenmerk hebben we al gehad, maar ook elders - voor- en achteraan dus - stelt de nieuwe Niro zich op als een auto die niet ongemerkt over je netvlies wil glijden. Achteraan moeten lichtunits die in de stijl opklimmen daarvoor zorgen terwijl vooraan wordt geopteerd voor opvallende dagrijlichten.

Nieuwe Niro denkt aan het milieu

Aan de binnenkant is de nieuwe Niro een tikkeltje conventioneler, al vind je er nog steeds een geheel digitale boordplank met een prominent infotainmentscherm. De fabrikant laata nog weten dat de dakhemel is bekleed met materiaal dat vervaardigd wordt uit oud behangpapier en dat de zetelbekleding bestaat uit gercycleerde PET-flessen. De lak aan de buitenzijde is dan weer vrij van benzeen en tolueen. Allemaal in een poging om de impact op het milieu te beperken.

Als hybride en plug-in hybrid

Onder de kap krijgt de nieuwe zowel een conventionele hybride-aandrijving als een plug-in-hybride, maar details daarover zijn nog niet bekend. De eerste generatie combineerde een 1.6l benzine met een elektromotor voor 139pk en reikte als stekkerhybride naar 200pk met een elektrisch rijbereik van minder dan 50 kilometer.