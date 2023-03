Suzuki introduceert kloeke nieuwe S-Cross

Door: BV

Suzuki stelt z’n nieuwe S-Cross voor. Dat is het model dat, nu al drie generaties terug, ooit het levenslicht zag als SX4 en samen toen samen met Fiat werd ontwikkeld. Die samenwerking werd na één generatie stopgezet, maar Suzuki zet vanzelfsprekend door met de crossover voor het middensegment.

Stoerder lijnenspel voor nieuwe Suzuki S-Cross

De nieuwe generatie meet 4,3m in de lengte, 1,78m in de breedte en 1,58m in de hoogte. Het delicate lijnenspel van generatie die afzwaait maakt plaats voor kloekere lijnen en proporties. De schouderlijn is verhoogd en meer uitgesproken, op de snoet staat een forse grille (met groot S-logo) en de lichtunits zijn met name achteraan ruim bemeten. Origineel detail: de staartlichten zitten allemaal achter helder glas.

Toch wordt aan het basisrecept niet geraakt. De S-Cross wil in de eerste plaats functioneel en ruim zijn. Er is plaats voor vijf inzittenden en achter de kofferklep past altijd 430l bagage, uitbreidbaar naar 1230l (achterbank plat, geladen tot tegen het dak).

Elektrische bijstand voor benzinemotor

Het Japanse merk zal één motor aanbieden: een 1.4l turbo. Over een elektrische variant of een stekkerhybride wordt met geen woord gerept, maar die veertienhonderd krijgt wel 48V elektrische ondersteuning. Dat helpt de prestaties en doet het verbruik dalen. De benzinemotor wekt 130pk op, maar de e-motor steekt met 13,5pk een ongetwijfeld voelbare tand bij.

Met een handbediende zesbak haalt deze Suzuki de 100 in 9,5 tellen, is een top van 195km/u mogelijk en etaleert hij een WLTP-verbruik van 5,3l/100km (119g/km). Een versie met Allgrip inschakelbare vierwielaandrijving doet vanzelfsprekend telkens wat slechter, maar maakt je wel meer winterproof.

Technologie in de Suzuki S-Cross

Aan de binnenkant zien we een franjeloze, functionele opstelling, die niettemin weinig aan het toeval overlaat. Zo kondigt Suzuki een 9” aanraakscherm voor de middenconsole aan, compleet met Apple Carplay en Android Auto. Alle modellen zullen beschikken over verkeersbordherkenning, een adaptieve cruise-control en dodehoekwaarschuwing.

De nieuwe S-Cross zal in Hongarije van de band lopen. De verkoop ervan start nog dit jaar.