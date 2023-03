In één klap 160 nieuwe kleuren bij Porsche

Door: BV

Bij Porsche heb je net als bij alle automerken een selectie kleuren. Maar je hoeft je er niet aan te houden. In Stuttgart kunnen ze een auto ook gewoon spuiten in eender welke kleur die je vraagt. ‘Paint to Sample’ heet dat programma. Je hoeft er alleen een kleurstaal en de nodige centen voor over te maken aan de autobouwer.

Geen goedkope grap

Die kleuren op maat zijn - je raadt het al - verre van een goedkope aangelegenheid. Porsche rekent ze zonder verpinken aan vanaf zo’n 10.000 euro, maar op exclusievere modellen kan je er net zo goed 25.000 euro extra voor moeten neertellen. Het is wellicht goedkoper om hem in een basiskleur te bestellen en ‘m achteraf professioneel te laten overspuiten. Alleen… dan staat die kleurcode natuurlijk niet op je bestelbon…

Voor historische kleuren toegevoegd

Intussen breidt Porsche het programma verder uit door zelf in het totaal 160 kleuren extra aan het aanbod toe te voegen. Een 911 en 718 kan je voortaan in meer dan 100 kleuren krijgen. De Panamera, Macan en Cayenne zijn er in meer dan 50 tinten en de elektrische Taycan zal leverbaar worden in 65 kleuren. Om dat mogelijk te maken, vergroot Porsche de capaciteit van de afdeling die speciaal spuitwerk voorziet. Zo zal de Porsche-fabriek in Zuffenhausen, die nu maximaal 5 auto’s per dag in een unieke tint steekt, straks elke dag 20 auto’s kunnen kleuren.