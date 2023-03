Nissan lanceert 23 geëlektrificeerde modellen tegen 2030, onthult 4 EV-studies

Door: BV

Nissan zal de geplande elektrificatie van z’n gamma versnellen. Tegen 2030 wil het bedrijf 23 nieuwe geëlektrificeerde modellen op de markt brengen. 15 daarvan zullen zuiver elektrische auto’s (BEV of battery electric vehicles) zijn. Samen met die aankondiging onthulde het Japanse merk vier studiemodellen.

75% elektrische auto’s tegen 2026 in Europa

De komende vijf jaar zal Nissan 2 miljard yen extra investeren in de elektrificatie van het gamma. Tegen 2026 wil het bedrijf in Europa drie elektrische auto’s verkopen voor elke conventioneel aangedreven auto. Elders zijn de ambities meer bescheiden: in China en de VS wordt gemikt op 40% tegen 2030.

Nissan zal z’n batterijtechnologie (die lithium-ion gebruikt als basis) verder verbeteren. Zo wil het tegen 2028 batterijen introduceren die niet langer gebruik maken van kobalt, een mineraal dat niet alleen duur is om te ontginnen, maar ook in verband gebracht wordt met nogal wat milieuvervuiling. Met solid-state-batterijen wil Nissan vervolgens de kosten verder terugdringen. In 2026 wil Nissan jaarlijks 52GWh batterijen bouwen. Vier jaar later moet dat al 130GWh zijn.

Concept cars

Vier elektrische stijlstudies onderlijnen de toekomstplannen van Nissan. Met de Chill-Out, Max-Out, Surf-Out en Hang-Out wil het merk al een inkijk bieden in wat de toekomst mogelijks in petto heeft. De sportwagen is wellicht niet zo realistisch, maar een busje (Hang-Out), een crossover (Chill-Out) en een elektrische pickup (Surf-Out) zijn wellicht levensvatbaar. Of er ook effectief productieversies van op de planning staan, gaf Nissan niet prijs.