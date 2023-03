Elektrische Nio wisselt gewoon van batterij wanneer die leeg is

Door: BV

Het Chinese automerk Nio bouwt elektrische auto’s die zich niet bekommeren om de laadtijd van een batterij. Met een (bijna) lege batterij kan je immers gewoon naar een wisselstation rijden. Daar wordt de uitgeputte batterij er uitgehaald en vervangen door een volle batterij. Een proces dat helemaal automatisch gebeurt en hooguit vijf minuten duurt. In Europa krijgt Noorwegen de primeur.

Elektromotor is efficiënt, maar batterij niet

Niet de elektromotor, maar wel de batterij is de achilleshiel van de elektrische auto. Precies het omgekeerde van een auto met een verbrandingsmotor. Daarbij is de motor niet efficiënt, maar kan je de vloeibare brandstof makkelijk opslaan en in luttele minuten bijvullen. Bij een EV is de motor veel efficiënter, maar is de energieopslag zwaar, de op te slagen energie in verhouding beperkt en duurt het ook nog eens lang om die energie bij te vullen. Zelfs als je snelladen bekijkt.

Het probleem omzeilen

De Nio ES8, een crossover, omzeilt op z’n minst de tijd van het snelladen door ervoor te zorgen dat je een accu niet alleen kan opladen (zoals bij elke andere auto), maar ook kan omwisselen. Dat kan bij een speciaal station dat de klus geautomatiseerd klaart in vijf minuten. Je kan ervan gebruik maken als je opteert voor een gehuurde batterij en niet kiest voor de aankoop van je accu. Huren kan naar verluidt vanaf 200 euro per maand. Of het verbruik daar meteen inzit, is niet helemaal duidelijk.

Eerst Noorwegen, daarna andere landen

De ES8 komt als eerste op de markt in Noorwegen, Europa’s EV-land bij uitstek. Daar is ook het eerste wisselstation al geopend en er komen er binnen de kortste keren nog 20 bij. Na Noorwegen volgt Duitsland, waarna de Chinezen zullen bekijken welke andere EU-landen ze viseren. De ambities zijn alvast torenhoog. 1.000 Europese batterijwisselstations is niet uitgesloten. Nogal wat van die wisselstations zullen bij een Shell-tankstation komen. Daarvoor heeft Nio een akkoord met de Britse petroleumgigant gesloten.