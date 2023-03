XM Concept: BMW gaat 'm echt bouwen!

Door: BV

XM? Was dat geen Citroën? Wel ja, maar nu is het ook een Concept voor een 750pk sterke plug-in hybride die bij BMW alleen onder het M-logo uit zou kunnen komen. Officieel is het nog een concept car, maar de Duitsers hebben concrete productieplannen. Eind volgend jaar zou het model van de band moeten lopen in North Carolina (VS), waar BMW het meerendeel van z’n SUVs bouwt.

BMW ‘nieuwe stijl’

BMW kreeg in recente tijden al behoorlijk wat kritiek te verwerken omwille van stilistische keuzes. Vooral uit Europa, waar de obsessie van de stijlafdeling om steeds grotere grilles op de snoet van hun modellen te plaatsen (zelfs bij elektrische auto’s, die ze helemaal voor niks nodig hebben zoals de BMW i4) kritiek oogst. Veel indruk maakt dat duidelijk niet, want de grille van de XM is nog een pak indrukwekkender en is zelfs afgeboord met lichtlijnen. Wat de rest van de vormgeving betreft kan je zeggen dat het allemaal best hoekig is. Flamboyant.

Deze snuit vind je straks ook op de nieuwe BMW 7

“ Dit is de nieuwe stijl voor BMW ”

Het merk maakt duidelijk dat met name de vormgeving van de snoet een prelude is op de nieuwe stijl voor BMW’s uit het luxegamma. Als je dit niet mooi vindt, zal je ook de nieuwe BMW 7-Serie die er volgend jaar aankomt, wellicht niet kunnen smaken.

Een exhaustieve lijst met opmerkelijke stijldetails maken zou ons te ver drijven. We halen willekeurig enkele elementen aan waar je je blik even over kan laten dwalen: buitenspiegels, de vorm van de achterruit (met twee BMW-logo’s), de erg drukke 23” lichtmetalen velgen en de dubbel gestapelde uitlaatopstelling.

Velours uit de seventies

Ook aan de binnenkant wordt niet de minste bescheidenheid aan boord gelegd. De interieurdesigners volgden het credo van ‘meer is… wel… meer’. De dakhemel is in het rood, de achterzetels zijn uitgevoerd in een turqoise velours dat recht uit Amerikaanse limousine uit de seventies lijkt te komen en vooraan zit verweerd zadelleer. Maar de bedieningselementen zelf zijn behoorlijk traditioneel. Het instrumentarium is nu een horizontaal opgesteld scherm dat één geheel vormt met het infotainmentdisplay, maar in de middenconsole zit gewoon een standaard BMW-unit voor de bediening van de transmissie.

De Lamborghini Urus achterna

Over de aandrijflijn wordt weinig specifieks gezegd, behalve dan de exotische vermogens: 750pk en net geen 1.000Nm trekkracht. Het resultaat van de combinatie van een V8 biturbo met een elektrische aandrijflijn. Louter op stroom zou het model 80km ver geraken en voor de prestaties zou de Lamborghini Urus het ijkpunt geweest zijn. Dat geldt trouwens ook voor de prijs, die op meer dan 120.000 euro wordt geschat.