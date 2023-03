600.000 automobilisten mogen Brussel niet meer binnen

Door: RVDB

De voorwaarden om in de Brusselse lage-emissiezone te mogen rijden, verscherpen vanaf 1 januari 2022. De grote verliezers zijn de eigenaars van een dieselwagen met Euro 4-norm. Zij worden gedwongen hun auto aan de kant te laten, tenzij ze graag een boete van 350 euro betalen.

Het Brusselse anti-autobeleid gaat na de jaarwisseling weer een stapje verder. Diesels met Euro 4-norm (2006-2010) worden er helemaal verboden in de LEZ. En dat zijn er in aantal nog heel wat. Pas sinds januari 2011 werd de strengere Euro 5-norm verplicht, terwijl een gemiddelde auto in ons land zo’n negen jaar oud is.

“Het Brusselse anti-autobeleid gaat na de jaarwisseling weer een stapje verder” In de praktijk worden 35.000 Brusselse gezinnen door het Euro 4-verbod getroffen en nog eens 560.000 autobezitters uit de andere gewesten, samen bijna 600.000 automobilisten. Vooral particulieren rijden vandaag nog met een Euro 4-diesel. Die kunnen onze hoofdstad dus niet meer binnen vanaf 2022, anders volgt een stevige boete van 350 euro. Zoals bekend wil Brussel tegen 2030 alle dieselwagens verbannen en tegen 2035 ook alle wagens op benzine (inclusief hybride, LPG en CNG).

Alleen maar verliezers?

Automobilistenvereniging Touring trekt aan de alarmbel. “Een Euro 4-diesel wordt volgend jaar onbruikbaar en virtueel waardeloos. En dat is niet alles: door de onbeschikbaarheid van heel wat nieuwe auto’s (wegens productie- en toeleveringsproblemen door de coronacrisis) is de druk op de tweedehandsmarkt toegenomen en zijn de prijzen van tweedehandswagens merkbaar gestegen”, klinkt het in een persmededeling.

“Je verliest dus twee keer: je oude auto raak je aan de straatstenen niet kwijt en de jongere occasie die je zoekt, is onvindbaar of onbetaalbaar. Het risico bestaat ook dat een Euro 4-diesel vaker wordt vervangen door een benzinewagen met Euro 4, Euro 3 of zelfs Euro 2 die wel nog vrij mag circuleren. En laat die benzinewagens nu net auto’s zijn die qua CO2-uitstoot en klimaatimpact ontegensprekelijk minder goed doen dan een Euro 4-dieselwagen. Dat wordt dus contraproductief, ook op milieuvlak.”

Brussel staat overigens niet alleen met zijn LEZ. Ter vergelijking: in de LEZ van Antwerpen mag je met een Euro 4-diesel sinds januari 2020 alleen binnen tegen betaling. Ook in Gent moet je betalen voor een toelating, alsof de dieselmotor dan plots minder vervuilt.

Geen compensatie

“ oude auto raak je niet kwijt en jongere occasie is onbetaalbaar ”

Touring vindt de timing van deze omschakeling ongelukkig. “Nu de koopkracht van velen en zeker ook van een in hoge mate verarmde Brusselse bevolking sterk onder druk staat, kunnen weinigen zich momenteel nog een ander voertuig aanschaffen. Daarom vragen we aan de Brusselse regering om met spoed na te denken over de manier waarop zij tegemoet zal komen aan eigenaars van deze voertuigen.” Een verzoek om pas vanaf 2023 te beboeten – en de eigenaars zo meer tijd te geven om een alternatief te zoeken – viel in dovemansoren. Dan maar met de fiets of het openbaar vervoer?