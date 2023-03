Minder auto's, maar meer vrachtwagens ingeschreven in november

Door: BV

Afgelopen maand november werden in België precies 24.134 nieuwe wagens ingeschreven. Dat cijfer ligt nog eens 17,07% onder dat van het door lockdowns geplaagde coronajaar 2020. In vergelijking met 2019, voor de COVID-19-uitbraak, geeft de markt zo’n derde prijs. De lage aantallen betekenen echter niet automatisch dat er ook zoveel minder auto’s verkocht worden. De sector kampt nog steeds met leverproblemen, onder meer omwille van chiptekorten. Die situatie zou ook nog in 2022 geruime tijd kunnen aanhouden. Het gecumuleerde resultaat gedurende de eerste 11 maanden van het jaar is -9,6%.

BMW werkt zich andermaal naar het hoogste ereschavot. Het merk leverde 2.618 nieuwe wagens uit en gaat daarmee Peugeot (2.088) en Mercedes (1.995) vooraf. De top 40 hebben we zoals steeds op de Auto55.be-facebookpagina gepost.

Jaarresultaat bestelwagens blijft positief

Ook het aantal lichte bedrijfsvoertuigen daalde in november. De aantallen gaan nog eens 13,4% in het rood. De gecumuleerde jaarresultaten zijn echter nog altijd licht positief. Met 66.869 nieuw ingeschreven bestelwagens presteerde 2021 voorlopig 2,4% beter dan 2020.

Bij zware bedrijfsvoertuigen tot 16 ton MTM daalde het aantal in november met 19,3% waardoor de markt in z’n geheel één procentje prijsgeeft. Maar bij de zware bedrijfsvoertuigen zijn de cijfers blijvend positief. Het maandresultaat steeg met 4,9% en de jaarlijkse stijging bedraagt nu 12,2%.

Meer motorfietsen

Ook de markt voor gemotoriseerde tweewielers, driewielers en lichte vierwielers vertoont een stijging ten aanzien van november 2020: +6,9%. Met 24.806 geregistreerde voertuigen sinds januari is het voorlopige jaarresultaat ook net positief: +1,5%.