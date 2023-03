Facelift: Skoda Karoq kan er weer even tegen

Door: BV

De Skoda Karoq is alweer vier jaar op de markt en dat betekent dat het tijd is om wat kraaiepootjes weg te werken. Het uiterlijk van de crossover houdt goed stand. Grote aanpassingen zijn daarom niet aan de orde. Tegelijk waardeert het Tsjechische merk de technologie en de motoren op.

Moderner en aerodynamischer

Een facelift gaat geheid gepaard met nieuwe kleuren en velgen. Hier is dat niet anders. De lichtunits vooraan werden slanker en zijn voortaan weer opgesplitst, terwijl de grille wat breder werd. En kijk, alles wat noemenswaardig was aan het exterieur hebben we nu al achter de kiezen. Door de nieuwe bumpers werd deze C-segmenter precies 8mm langer.

Een langere achterspoiler, een voorschort met luchtgordijnen, aerodynamisch geoptimaliseerde onderpanelen voor de brandstoftank en nieuwe lichtmetalen velgen met een diameter van 17, 18 of 19 duim helpen de luchtweerstand van de auto met meer dan 9% te verminderen tot een coëfficiënt (cd) van 0,30.

Nieuwe evolutie motoren

Binnenin dan? Wel daar ook in de eerste plaats aandacht voor nieuwe materialen. Die zijn vaker dan voorheen gemaakt uit gerecycleerd of zelfs vegan materiaal. Zo kan de Karoq zich wat groener voordoen dan voorheen. Dat geldt ook op vlak van aandrijfcombinaties. Hoewel de motoren op papier geen revolutie lijken te ondergaan, zijn de aggregaten nu allemaal geëvolueerd. Dat levert een schonere uitstoot en minder CO2-afgifte op.

De Karoq krijgt standaard een 8” groot digitaal instrumentarium, terwijl een grotere eenheid met 10,25” diameter optioneel is. In de middenconsole zit een maximaal 9,25” groot infotainmentdisplay dat gecombineerd wordt met vier verschillende systeemversies. De topper krijgt voortaan een eSIM die draadloze updates mogelijk maakt.

De Karoq loopt in Tsjechië, Slowakije, Rusland en China van de band en staat in zestig landen in de catalogus. Sinds z’n introductie zijn er al meer dan een half miljoen van gebouwd.