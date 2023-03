Opel Astra: dit is de break (Sports Tourer)

Door: BV

Opel introduceert van z’n nieuwe Astra nu ook de Sports Tourer. De break zeg maar. Zoals gebruikelijk is die tot aan de B-stijl helemaal identiek aan de vijfdeurs.

De middenklasse wordt groot

Net als de Peugeot 308 (die een identieke structuur heeft), ik ook de Sports Tourer van de Astra fors groter dan de vijfdeursvariant. De wielbasis groeide met 7cm ten aanzien van de vorige generatie en met 5,7cm in vergelijking met de hatchback. De auto meet van kop tot staart 4,64 meter, is 1,86 meter breed en 1,48 meter hoog. Het resultaat? Een fors laadvolume. In de koffer past altijd 608 liter en met de achterbank (die standaard in drie delen neerklapbaar is: 40/20/40) plat wordt dat zelfs 1.634 liter.

De vermogens variëren van 110pk (uit een kleine 1.2l driecilinder) tot 130pk voor benzine- en dieselversies. Meer vermogen is er wanneer je kiest voor een stekkerhybride met een 12,4kWh lithium-ion-accu. Die leveren 180pk en 222pk en paren steevast een achttrapsautomaat, terwijl de mindere versies zich zowel handgeschakeld als geautomatiseerd bedienen van zes verzetten. De stekkerhybrides hebben overigens wel een kleinere bagageruimte. Ze stellen het met 548 tot 1.574 liter.

Strak design binnen en buiten

De Astra etaleert achteraan een doorzetting van een strak design, met horizontaal georiënteerde lichtunits die tot ver in de kofferklep doorlopen. Andere moderne, zij het misschien (intussen) al lang niet meer zo originele stijlkenmerken zijn een in zwart leverbaar dak dat lijkt te zweven, de Astra-benaming die centraal op de kofferklep staat. Het derde remlicht is geïntegreerd in de achtervleugel en is verticaal georiënteerd, wat we nog niet vaak hebben gezien.

Op technologisch vlak wil Opel dan weer vooral potten breken met z’n vereenvoudigde digitale boordplank, een standaardintegratie van Apple Carplay en Android Auto en snufjes als (optionele) intelligente koplampen met pixeltechnologie.

Begin 2022 start de verkoop, maar de prijs is nog niet bekend.