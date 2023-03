Suzuki heeft nieuwe Alto, maar voor Europa is die te klein

Door: BV

Een tijdlang was de Suzuki Alto ook in Europa te koop. Hij was zelfs even de goedkoopste auto op de Belgische markt. Intussen staat het model bij ons niet meer in de catalogus. Hij werd aanvankelijk vervangen door de Suzuki Celerio. In Japan blijft het autootje echter meespelen in het populaire segment van de kei-cars. Suzuki onthulde zopas de negende generatie.

Nieuwe Suzuki Alto

Auto’s in het Japanse mini-segment vallen op door hun gunstige verhoudingen tussen binnen- en buitenmaten. Daarom zijn ze vaak erg hoekig. De Alto vormt hierop geen uitzondering. De nieuweling lijkt zelfs nog wat meer op een doosje dan generatie 8. Een volledig vlak dak en een verticaler opgestelde voorruit zorgen daarvoor. In het volledig hertekende interieur is nog steeds ruimte voor vier inzittenden.

Mild-hybrid

Onder de kap zit een kleine 660cc driecilinder benzinemotor. Die krijgt er nu ook een geïntegreerde starter/alternator die wordt gevoed door een kleine lithium-ionbatterij. Met de assistentie van dat mild-hybrid-systeem (dat ondersteuning biedt bij acceleraties en ervoor zorgt dat de motor vaker kan uitgeschakeld worden), zou de Alto wat vlotter en weer wat zuiniger moeten zijn. Ook op veiligheidsvlak ontbeert het kleintje weinig. De Alto heeft onder meer een noodremsysteem en een rijstrookassistent.

Begin 2022 wordt de Japanse versie geïntroduceerd. Later volgt een internationale variant. Die zal voornamelijk in andere Aziatische landen gecommercialiseerd worden en heeft meestal een iets grotere motor.