Prijzen: nieuwe Dacia Jogger is de goedkoopste zevenzitter op markt

Dacia heeft de prijzen van z’n nieuwe Jogger bekengemaakt. Dat is een ruime break die zowel bestaat met vijf als met zeven zitplaatsen. Die zevenzitter wordt, helemaal in lijn met de filosofie van Dacia, ook meteen de goedkoopste zevenzitter op de markt.

Zestig verschillende zetelconfiguraties

De Dacia Jogger beschikt standaard over vijf plaatsen en kan optioneel voorzien worden van een derde zetelrij. Die wordt opgemaakt uit twee individueel verwijderbare zetels. Daardoor, zo zegt het merk, kan je gebruik maken van tot zestig verschillende zetelconfiguraties voor de versie met zeven zitplaatsen.

In de versie met vijf plaatsen bedraagt het koffervolume 607l (gemeten tot aan de bovenkant van de rugleuning). Met de bank plat wordt dat zelfs 1.819l. In de versie met zeven zitplaatsen wordt dat respectievelijk 160 en 506l (met de derde zetelrij neergeklapt).

Benzine of LPG

In de snoet van de Jogger zit een nieuwe 110pk en 200Nm sterke benzinemotor die wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Dacia biedt ook nog steeds een 100pk sterke bi-fuelmotor aan (met zowel benzine als LPG). Tank je die met beide brandstoffen helemaal vol, dan moet je er 1.000km ver mee kunnen rijden.

Hoeveel kost de Dacia Jogger?

Dacia zet een instapversie ‘Essential’ in de catalogus (ECO-G 100) die je al voor 14.750 euro op je oprit kan parkeren met vijf zitplaatsen. Met zeven zetels wordt dat 15.540 euro. Helemaal aan de andere kant van het aanbod vinden we de 110pk sterke ‘Extreme’ voor 18.840 euro. Die beschikt onder meer over 16” lichtmetalen velgen en een automatische airco.